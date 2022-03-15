摩通降28隻港美上市中概股評級　未來1年宜避開內地科網股

摩根大通指出，因風險管理成為全球投資者在內地互聯網投資策略中最重要的考慮因素，相關股份股價反映投資者對國內地緣政治及監管風險的憂慮增加，在未來6至12個月內地互聯網股缺乏吸引力，將視乎市場對內地地緣政治風險、宏觀復甦，以及互聯網監管風險等的看法。

摩通預期，整個行業的拋售或持續，調整28隻於美國及香港上市相關股份評級，並建議未來6至12個月規避中國科網股。

下列部分股份評級及目標價變更：

●騰訊音樂(TME.US)中性；6美元→3.5美元

●阿里巴巴(BABA.US)增持→減持；180美元→65美元

●京東(09618.HK)增持→減持；380元→135元

●京東(JD.US)增持→減持；100美元→35美元

●嗶哩嗶哩(BILI.US)增持→減持；80美元→15美元

●網易(NTES.US)增持→減持；125美元→60美元

●百度(BIDU.US)增持→減持；245美元→90美元