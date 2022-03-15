同「神」唔同命！巴菲特重登第五大富豪　伍德被對家超車

「股神」巴菲特崇尚價值投資法，而「女股神」伍德(Cathie Wood)就放眼擁有「潛力」的科技股，兩人都曾經證明自己成功。然而，經過近期股市大幅調整後，兩人分別走過高山及低谷。

俄烏開戰觸發全球金融市場動盪，巴菲特旗下投資旗艦巴郡股價持續上揚，周一(14日)盤中首次升破50萬美元大關，反映巴郡作為防守性股份的地位。巴郡A股今年升10%跑贏大市，同期標指下跌12%。市值漲至約7,310億美元(約5.7萬億港元)，是美國第六大上市公司。巴菲特持有16.2%股份，令他以近119億美元的身家，重登全球第五大富豪。

相反，伍德旗下的方舟創新ETF(ARKK)已跌至近兩年低位，較高位蒸發2/3市值。除了令「女股神」失去光環外，更慘被同行奚落。以做空ARKK為投資主題的「SARK」自去年底推出以來，已累漲近100%，股價也已超過ARKK。

外媒報道，由Tuttle Capital Management推出的Short Innovation ETF(SARK)專門針對ARKK進行反向操作，上周五(11日)股價首度超過ARKK，周一(14日)差距進一步擴大，SARK收報60.61美元，ARKK收報52.29美元，相差近16%。事實上，SARK自去年11月以來已上漲近96%，ARKK同期則下跌約56%。