陳炳強：通脹壓抑股市　恒指萬八點或有反彈

資深股評人陳炳強表示，近日股市受壓歸因俄烏局勢未明朗、內地對科企監管及通脹升溫等，其中以通脹影響最大。

他指出，俄烏戰事推升能源價格，加上內地部分城市封城﹐市場憂慮中國作為供應大國，會出現供應鏈窒礙甚至斷裂，有可能推升通脹。而美國聯儲局將宣布議息結果，通脹上升有可能加快加息步伐。以上種種都在壓抑股市，且短時間難以排除。

他續稱，若港股進入熊市，需留意未來兩日恒指跌勢會否緩和，以及成交會否顯著減少。如是者，恒指仍有機會在18,000點出現反彈。他建議持重貨的投資者毋須心急止蝕離場，可待恒指跌至18,000點後，視乎反彈力度再作部署。

另外，陳認為，內地對科企監管力度短期仍大，科網股股價沽壓重。投資者若仍想撈底作中長線部署，應分注買入，減低風險。若有重貨在手，則視乎資金需求，如果資金需求大，就應止蝕離場；但若未算太大，則可待該類股份出現技術反彈再沽出。他同時指出，投資者在股市減磅，增持現金屬適當考慮。