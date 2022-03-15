調查：港人普遍對自願醫保及延期年金等了解不足

宏利於今年2月下旬訪問本港納稅人「自願醫保計劃」、「合資格延期年金」及「強積金可扣稅自願性供款」的熟悉程度。調查顯示，受訪者在15條問題中僅答對4條，顯示納稅人未能充分了解可扣稅方案的特點和好處。

調查顯示，近4/5的香港市民均知道「自願醫保計劃」認可產品受政府規管，且保費透明度高。然而，只有略高於1/4的受訪者對當中一半的主要特點表示了解，例如不到1/4的受訪者正確回答在本港醫院進行的精神科住院治療屬於受保項目；只有1/4的受訪者知道先天性疾病治療已納入保障範圍等。一般而言，年紀較大及收入較高的受訪者對此類產品的認識較多。

與去年相比，今年有較多受訪者知道為配偶及子女購買的「自願醫保計劃」保單符合扣稅資格。超過1/3受訪者知道計劃亦涵蓋父母和祖父母，而只有大約1/10的受訪者知道為配偶的相關親屬及兄弟姐妹購買的「自願醫保計劃」保單亦可申請扣稅。

受訪者對「合資格延期年金」的認知亦同樣不足。只有30%的受訪者知道這些產品的年金期可由年金領取人年届50歲或以上便開始。值得注意的是，39%受訪者將「合資格延期年金」這類保險產品誤以為是投資產品。

疫情肆虐增加受訪者的投保意向，58%受訪者表示有意在未來6個月內為自己或家人購買保險產品。43%的受訪者進一步表示有興趣購買醫療及保障產品，包括「自願醫保計劃」、住院及手術保險計劃和門診保險計劃，而38%的受訪者表示正在考慮購買其他理財方案，例如「合資格延期年金」、儲蓄保險及投資相連壽險計劃。

宏利香港及澳門首席產品總監李旭明表示，市民對醫療健康的關注度增加、有關退稅醫療產品可透過遙距投保，加上稅季即將終結，目前銷售情況符合預期。而「扣稅3寶」中自願醫保投保人數量最多，過去一年宏利所有醫療產品新生意中，超過75%客戶選擇自願醫保。

他指，未來宏利將在數方面作出投資，包括持續優化自願醫保產品、推出新危疾產品，以及增加醫療配套和網絡。此外，來年亦會籌備儲蓄、傳承和退休保障方面產品，並繼續擴充理財顧問團隊，去年宏利理財顧問人數上升9%至近1.1萬。