【高盛推介】保險股隨大市下跌　資金部署好倉較多

高盛(亞洲)有限責任公司：保險股今(15日)早跟隨大市下跌，平保低開約3.2%後失守50元水平，最低見48元，觸及1年低位，午後仍挫逾8%。平保將於周四(17日)公布去年業績，市場料去年純利介乎1,028.89億至1,233.12億元人民幣，按年下跌13.8至28.1%。各券商普遍給予看好評級，目標價最高98元。

友邦今早低見73.25元後跌幅略收窄，最新仍跌5%。有券商在友邦公布業績後表示，友邦去年業績強勁，泰國及香港市場增長佳。該行上調友邦2022年新業務價值預測至39.48億美元，評級上調至「買入」，目標價102元。

觀察個股輪證資金流向，近期資金兩邊部署保險股，當中好倉資金較多，平保過去5個交易日皆錄得資金流入，合共約890萬元。認沽證則於上周五及本周一共錄得約290萬元資金流入。

友邦方面，認購證也於過去5個交易日共錄得約610萬元資金流入。認沽證於過去4個交易日皆錄得資金流入，合共約190萬元。

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