【高盛推介】保險股隨大市下跌 資金部署好倉較多
2022年03月15日 13:05
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高盛(亞洲)有限責任公司：保險股今(15日)早跟隨大市下跌，平保低開約3.2%後失守50元水平，最低見48元，觸及1年低位，午後仍挫逾8%。平保將於周四(17日)公布去年業績，市場料去年純利介乎1,028.89億至1,233.12億元人民幣，按年下跌13.8至28.1%。各券商普遍給予看好評級，目標價最高98元。
友邦今早低見73.25元後跌幅略收窄，最新仍跌5%。有券商在友邦公布業績後表示，友邦去年業績強勁，泰國及香港市場增長佳。該行上調友邦2022年新業務價值預測至39.48億美元，評級上調至「買入」，目標價102元。
觀察個股輪證資金流向，近期資金兩邊部署保險股，當中好倉資金較多，平保過去5個交易日皆錄得資金流入，合共約890萬元。認沽證則於上周五及本周一共錄得約290萬元資金流入。
友邦方面，認購證也於過去5個交易日共錄得約610萬元資金流入。認沽證於過去4個交易日皆錄得資金流入，合共約190萬元。
投資者如看好平保，認購證方面的進取高槓桿選擇可留意年期約3個月的低面值平安購(28634)。貼價選擇可留意屬長年期的平安購(26728)，時間值損耗低。牛證方面的近牛選擇可留意平安牛(64152)，遠牛選擇可留意平安牛(69146)，與現價有約4及6元收回距離。
平安購(28634)，行使價66.93元，2022年06月07日到期，實際槓桿11.1倍，進取、高槓桿、低面值。
平安購(26728)，行使價60.93元，2023年03月28日到期，實際槓桿4.7倍，貼價、長年期。
平安牛(64152)，收回價45元，行使價44.4元，換股比率100，槓桿比率9.4倍，相近收回價近牛中槓桿最高。
平安牛(69146)，收回價43元，行使價42.4元，換股比率100，槓桿比率6.5倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。
投資者如看淡平保，可留意年期約3個月，屬高槓桿的平安沽(18059)。
平安沽(18059)，行使價42.95元，2022年06月22日到期，實際槓桿5.4倍，高槓桿。
投資者如看好友邦，認購證方面的貼價選擇可留意屬中長年期的友邦購(23161)。高槓桿選擇可留意低面值友邦購(12917)。牛證方面的近牛選擇可留意友邦牛(65319)，遠牛選擇可留意友邦牛(63312)，與現價有約5及10元收回距離。
友邦購(23161)，行使價85.05元，2022年12月20日到期，實際槓桿5.7倍，貼價、中長年期。
友邦購(12917)，行使價88元，2022年09月23日到期，實際槓桿7.3倍，高槓桿、低面值。
友邦牛(65319)，收回價70元，行使價69.4元，換股比率100，槓桿比率14.1倍，相近收回價近牛中槓桿最高。
友邦牛(63312)，收回價65元，行使價64.4元，換股比率100，槓桿比率7.3倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。
友邦沽(12479)，行使價80元，2022年12月21日到期，實際槓桿3.2倍，貼價、低街貨。
友邦熊(58220)，收回價85元，行使價85.6元，換股比率100，槓桿比率6.3倍，新上市。
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