調查：亞太區金融機構過去一年合規成本增至94億元

LexisNexis®️ Risk Solutions調查顯示，過去一年亞太地區金融機構的金融犯罪合規預計總成本顯著增加，單是參與調查的亞太地區金融機構的合規成本亦達12.06億美元(約94億港元)，當中大型金融機構的佔比相當可觀，為6.49億美元。絕大多數的受訪亞太區金融機構預計，在未來12至24個月內疫情將進一步對業務範疇及問題帶來負面影響，其中在制裁篩選及「了解你的客戶」的影響分別達75%及74%。

報告訪問包括4個亞太國家在內的231名負責KYC「了解你的客戶」整治、制裁監察、金融犯罪交易監察、及/或合規運作的決策者，受訪機構包括銀行、投資公司、資產管理公司及保險公司。

報告指出，亞太地區大型金融機構的金融犯罪合規預計總成本顯著增加。相對其他市場來說，由於印度的金融機構數目較多，佔其總成本46%，達到5.51億美元。

另外，合規科技有助降低成本及減少挑戰。調查顯示，在合規科技開支方面，支出較高的金融機構與支出較低的相比，其成本增長幅度較小。在客戶獲取的過程中，支出較平均高的金融機構所受到的挑戰亦較少，而受訪企業中，39%支出較高的中大型機構及70%支出較平均低的機構都表示這是一項挑戰。

在亞太地區中，更願意使用科技的機構總體合規成本相對較低，平均每年為1,460萬美元，而投放在人手高於投放在科技的機構，其總體合規成本則為1,810萬美元。

絕大多數的受訪亞太區金融機構預計在未來12至24個月內新型冠狀病毒將進一步影響合規成本。69%受訪機構預計成本增加將涉及科技支出，只有31%受訪機構認為勞工是成本増加的主因。

受訪的合規專家指，如科技在公司成本預算中的佔比較多，將有助改善風險管理及獲得更可靠數據來支援提供更佳客戶關係工作。這些技術領先的機構還可以避免因受監管需求而導致成本過度增加的影響。