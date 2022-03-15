瑞聯銀行亞洲：首2個月內地其他經濟指標表現難望理想

內地新冠肺炎疫情升溫，瑞聯銀行亞洲預期，中國今年第一季的經濟增長將是自2020年首季爆發疫情以來最慢，相信內地國內生產總值(GDP)的增速將從2021年第四季的4%，放緩至今年第一季的3%，意味着其他經濟活動指標在首兩個月的表現也難望理想。

儘管中國在上周公布的2月社會融資規模增量遠低於1月，且遜於去年同期及市場預期，而經濟活動指標也轉弱，通脹率亦維持偏低，但有望驅使中國人民銀行加大政策支持力度，預期人行將在3月再下調政策利率，其中可能降準100點子，並在周三(16日)下調1年期中期借貸便利(MLF)利率25點子。

該行預期，內地工業生產年初至今將按年增長4%，市場共識預測此數據在1至2月將緩和，但基於外部需求持續殷切，沒有受全球其他地區的Omicron疫情影響，因此實際數據可能優於預測。中國出口繼續支持經濟表現，2月按年增長13.6%，而1月更按年增長50.1%。至於固定資產投資(FAI)，預測年初至今將按年上升5%，相信公共部門的投資活動將推動內地FAI持續增長，但房地產業的困境仍將壓抑私人部門FAI。

零售銷售方面，預料零售銷售年初至今將按年上升3%。在舉辦冬季奧運會期間，多地實施防疫封鎖勢將壓抑內部需求。由於內地新增Omicron病例在3月13日單日上升至超過3,400個，相信當局要在未來刺激消費並非易事。雖然中國進口在1月及2月分別按年上升22.2%和15.5%，但這主要源於商品漲價，並非反映內需復甦，因此認為中國零售銷售將偏向下行。