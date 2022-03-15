陳永傑：放寬按保為疫後樓市增添動力

政府於新一份財政預算案公布放寬按揭保險，首置人士9成按揭樓價上限由800萬元放寬至1,000萬元，而8成按揭樓價上限由1,000萬提升至1,200萬元。另外，為免樓價高於1,200萬元的住宅按揭成數急跌至5成，亦擴大按保計劃適用範圍至樓價1,920萬元，最高貸款額同樣是以960萬元為上限，最高按揭成數5成至8成。換言之，在新按保下，首次置業人士以及換樓客均能受惠低首期輕鬆入市。

自從政府於2019年10月放寬1,000萬元以下住宅單位按揭保險(市場稱之為「林鄭Plan」)，協助一班有供款能力但無足夠首期的首次置業人士，採用較低首期上車，此金額範圍的住宅物業成交明顯增加，發揮了幫助市民自置物業之作用；惟樓價1,000萬元以上的物業，維持只可借5成，業主較難實踐樓換樓計劃，導致換樓鏈斷纜。

上月再度放寬按保(市場稱之為「財爺Plan」)，新加入1,000萬以上至1,920萬元之樓價適用範圍，相信有助業主達成換樓升級夢想，刺激更多的換樓意欲。預計1,200萬元至1,500萬元的大單位，甚至豪宅，亦會受惠於換樓活動，成交增加。

根據中原地產網上放盤資料顯示，全港現時有約3.81個二手買賣放盤，當中樓價1,000萬元或以下放盤約有2.4萬個，佔比逾6成，而樓價1,920萬元以內的放盤約3.31萬個，佔比87%，即是全港近9成放盤屬於新按保樓價適用範圍。

放寬按保可視為樓市減辣，正常會對樓市起正面作用。雖然現時嚴峻的疫情冰封了樓市，但自從新按保推出後，樓市確實出現一絲曙光，近期睇樓量一點一點的回升。鑑於市場已累積一定的購買力，預計疫情受控緩和後，壓抑的置業需求將會釋放，新按保的影響將明確浮現，睇樓量及成交量將會大增。希望大家繼續做好防疫，稍後一同迎接遲來的樓市小陽春！

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁 陳永傑