汪敦敬：疫情對樓市有何影響？

第五波新冠肺炎疫情之下，對樓市有甚麼影響？筆者想作一個初步的結論和歸納：香港樓市的結構沒有改變，「龍市樓論」的四大結構，即高資金、低供應、低借貸及財富效應依然保持。

(1)高資金

最新公布的香港銀行體系資金數據M3(截至1月31日)是急升的，在一個月升了2%以上，達16.7136萬億港元。

(2)低供應

香港住宅供應仍然是短缺，雖然政府有偉大藍圖，不過看回實質進展仍然是龜速前進及嚴重不足的。

(3)低借貸

看回最新2021年的人口普查，即使計及翻按的，自置居所供滿樓的家庭住戶共有66.1%，供滿樓比例是進一步增長的。

(4)財富效應

供滿樓的數據亦反映了因投資而衍生的「財富效應」是進一步膨脹及強橫。

經濟方面，雖然地產的結構及金融的結構沒有改變，但不少行業的確是受了「內傷」，內傷的人數多了，在樓價上升的情形之下，貧窮的人是多了，社會貧富懸殊的深層次矛盾會進一步嚴重，極不理想。

另一方面的改變，是疫情會令到消費者改變了其選擇，我們見到在疫情之下不同建築結構的傳染率是有明顯分別的，密集式的公屋是較容易出現橫向或垂直的傳播，有很多私人物業是兩邊單邊及第三面是天井加上水喉駁管的設施，基本上傳染率是沒有擴散得那麼龐大的，在圍封檢測的染疫率相對上是較低的。

除了間隔受影響之外，由於疫情令到很多人在家中隔離，洗手間多寡的重要性，令人醒覺家中有兩個洗手間是相當重要的，即是說將來一些大三房(主人房的套房)是會更加受歡迎，其性價比正提高。事實上，當下大三房是相當抵買，舉例天水圍嘉湖山莊的大三房在現時疫情之下，600餘萬元便可買到，這些有套房及兩個洗手間的大三房，計到數是一些家庭入息達6.6萬元可以申請新居屋的人士也可以買得起，且兼過到銀行壓力測試，如果香港保持到低息的話，現時算是一個相當理想的入市環境了。