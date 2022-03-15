馬泰陽：租金下跌　新進屋苑租務受追捧

香港樓價不斷上升，打工一族未必人人負擔得到。因此，有不少市民選擇租樓作為居所。在第五波疫情下，住宅租金升勢已斷纜，加上近期有多個新盤入伙，令不少業主擴大議價空間，甚至以低市價租出，使私人住宅的租金下調。事實上，根據集團資料指出，2月份的私人住宅平均實用呎租約34.63元，按月下跌約0.3%。租金自去年9月開始下跌，連跌5個月，並創下自去年4月後的新低。

今年首2個月15,000元或以下的住宅租務個案比率回升。以集團促成的租務個案計算，今年首2個月月租15,000元或以下比率約40.9%，比起去年第四季約35%增加約5.9個百分點，並創自去年第一季後的新高zd1反觀，今年首2個月月租逾15,000元至20,000元的租務個案比率約28.3%，較去年第四季約28.9%則減少0.6個百分點；至於月租逾20,000元比率錄約30.8%，較去年第四季約36.1%更減少約5.3個百分點，雙雙同創自去年第一季後的新低。

不過，租金通常是反映經濟的其中一項指標，當經濟下行時，租金的回落速度亦較快，而事實上在第五波疫情下，有不少的行業停業，有部分市民甚至失業，使有部分租客改住租金較低的單位，因而在疫情下有較多的減價盤出租，吸引租客，無疑為住宅的租金回報增加壓力。

而另一方面，受疫情影響下，在家工作已成為港人的生活新常態，在不用外出工作的情況下，交通配套相對變得次要。根據集團今年首兩個月促成的住宅租務個案計算，今年首兩個月住宅租務個案中，有約7.3%的新租客承租屯門區，有約7%承租康城，有約6.2%承租元朗區，有約5.5%的租客承租啟德區，由於新發展區及新進屋苑配套及設施不輸傳統屋苑，加上市民在新發展區可以自給自足，因此吸引新租客到新發展區及新進屋苑覓租盤。

在眾多的新進屋苑中，筆者對啟德區的租務前景睇高一線。因為啟德區有不少新盤陸續入伙，隨着該區的基建落成，設施配套日益完善，加上未來沙中線直達港島，吸引不少年輕上班族。而事實上，即使在「疫」市中，啟德區的租務仍很暢旺，因此對啟德區亦看高一線。

香港置業營運總監及九龍區董事 馬泰陽