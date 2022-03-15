禍不單行！聯儲局加息臨近　港元面臨貶值壓力

外媒報道，聯儲局預計加息在即之際，港元與美元的息差擴大，再加上香港正經歷最嚴重的一輪疫情，港元面臨進一步下跌的壓力。

上周五(11日)港元一度跌至兩年多來最低位。3個月期港元Hibor和同期限美元Libor的息差當前已升至2019年以來最闊水平。隨着交易員在銀行間市場以更低成本借入港元，然後再賣出港元、買入孳息率更高的美元，港元面臨進一步貶值壓力。

全球投資者周一的恐慌性拋售使香港股市基準指數度過全球金融危機以來最糟糕的一天，也令港元受壓。

德國商業銀行高級新興市場經濟學家周浩表示，如果港元與美元的息差進一步擴大，港元「很有可能」觸及7.75至7.85港元兌每美元這一兌換保證區間的弱端，不過未給出預期時間。

由於香港實行聯繫匯率制，通常會跟隨美國的貨幣政策。然而，由於香港銀行體系流動性充裕，當地融資成本仍然較低，而聯儲局本周勢將啟動加息周期，以遏制美國40年來最高的通脹水平。

與此同時，香港疫情危機不斷升級，再加上政府堅持實施動態清零政策，預計將造成當地經濟本季度陷入萎縮。

港元期權隱含波動率顯示到第二季度末，港元兌美元跌至7.85的概率為57%。若跌破兌換保證區間，可能會促使香港金管局買入港元。香港金管局上次出手干預是在2019年。

周二(15日)港元兌美元變動不大，報7.8270。