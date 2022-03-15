【產經直播】港股、A股齊急插　未宜撈底？

港股周二(15日)甫開市便插穿19,000點關，其後隨內地2月經濟數據出爐，表現好過預期，恒指一度拗腰跌幅收窄，科指更曾倒升，惟午後沽壓又重臨，最多曾挫1296點。恒指收市最終跌1,116點，收報18,415點，成交金額達2,861億，大市仍未有見底迹象？

內地疫情加劇令市場關注，A股滬綜指及深成指齊插4%過外，會再下試咩位？人民銀行維持中期借貸便利(MLF)利率不變，並未如市場預期般下調，人行未有出手，背後有咩啟示？

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