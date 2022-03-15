【產經直播】港股、A股齊急插 未宜撈底？
2022年03月15日 16:16
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港股周二(15日)甫開市便插穿19,000點關，其後隨內地2月經濟數據出爐，表現好過預期，恒指一度拗腰跌幅收窄，科指更曾倒升，惟午後沽壓又重臨，最多曾挫1296點。恒指收市最終跌1,116點，收報18,415點，成交金額達2,861億，大市仍未有見底迹象？
內地疫情加劇令市場關注，A股滬綜指及深成指齊插4%過外，會再下試咩位？人民銀行維持中期借貸便利(MLF)利率不變，並未如市場預期般下調，人行未有出手，背後有咩啟示？
大行摩通狠削28隻中資科網股目標價，兼將評級下調至「中性」或「減持」，科網股繼續插水，騰訊(00700)失守300元關，再沽下去的空間有幾大？
內地醫療機構傳遇上「教育股」式監管，網傳內地當局尋求專家意見，研究營利性醫療機構上市融資，會否導致社會資本在醫療領域無序擴張等。多隻醫療股被拋售，海吉亞醫療 (06078) 及錦欣生殖(01951)等急跌，有貨及早沽？
業績股方面，港燈公布去年收入增9%，盈利增7%，每單位分派不變，績後股價無起色，股民唔收貨？揀股收息有更好選擇？奢侈品股普拉達(01913)去年扭虧為盈，轉賺2.9億歐元，股價逆市靠穩，有值博空間？
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