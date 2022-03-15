油價續瀉逾5%　道期反覆偏軟

2022年03月15日 16:25
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    美匯指數報98.69；港匯處7.8239；離岸人民幣(CNH)見6.3983；美元兌日圓報118.03；歐元企1.002；英鎊處1.3031。金價報1,930美元。油價瀉逾5%，布油報100.74美元，紐油報97.19美元。比特幣企3.8萬美元水平。道指期貨反覆跌79點，歐股三大指數低開逾1%。
    ●市後關注點：
    -18:00 歐元區1月工業生產；歐元區3月ZEW經濟景氣指數
    -20:30 美國2月生產物價指數（PPI）
    ●恒生指數收市跌1,116點或5.72%，至18,415點。國企指數跌431點或6.58%，收報6,123點；科技指數跌306點或8.1%，收報3,472點，主板成交2,861億港元。騰訊挫10.1%，失守300元大關，報298元。阿里巴巴挫11.9%，報71.25元，再創新低。https://bit.ly/3IhDwDD
    -港燈去年多賺7%，末期分派16.09仙。
    -摩通降28隻港美上市中概股評級，未來1年宜避開內地科網股。
    ●滬綜指瀉近5%，煤油股重挫，外資淨流出逾160億人幣創第3高。https://bit.ly/3IpH33b
    ●中國經濟：
    -統計局：內地首兩個月工業、零售及固定資產投資增長齊勝預期。
    -傳內銀加強信用卡資金管控，禁用於房產交易及投資等領域。
    -德銀料內地首季經濟增長或跌至4%以下。
    -市監總局：內地平台經濟「二選一」及壟斷等問題明顯改善。
    ●阿根廷暫停大豆商品出口，恐加劇全球漲價潮。
    ●同「神」唔同命！巴菲特重登第五大富豪，伍德被對家超車。
    ●高瓴否認虧損逾300億美元，稱遭清算是謠言！
    ●市場憂慮聯儲局加息，圓匯跌穿118關。
    ●印俄評估以人民幣作參考貨幣，研究浮動匯率機制。
    ●英晶片製造商ARM擬裁員12%至15%，最多涉千人。
    ●調查：亞太區金融機構過去一年合規成本增至94億元。
    ●調查：港人普遍對自願醫保及延期年金等了解不足。