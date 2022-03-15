油價續瀉逾5% 道期反覆偏軟
2022年03月15日 16:25
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美匯指數報98.69；港匯處7.8239；離岸人民幣(CNH)見6.3983；美元兌日圓報118.03；歐元企1.002；英鎊處1.3031。金價報1,930美元。油價瀉逾5%，布油報100.74美元，紐油報97.19美元。比特幣企3.8萬美元水平。道指期貨反覆跌79點，歐股三大指數低開逾1%。
●市後關注點：
-18:00 歐元區1月工業生產；歐元區3月ZEW經濟景氣指數
-20:30 美國2月生產物價指數（PPI）
●恒生指數收市跌1,116點或5.72%，至18,415點。國企指數跌431點或6.58%，收報6,123點；科技指數跌306點或8.1%，收報3,472點，主板成交2,861億港元。騰訊挫10.1%，失守300元大關，報298元。阿里巴巴挫11.9%，報71.25元，再創新低。https://bit.ly/3IhDwDD
-港燈去年多賺7%，末期分派16.09仙。
-摩通降28隻港美上市中概股評級，未來1年宜避開內地科網股。
●滬綜指瀉近5%，煤油股重挫，外資淨流出逾160億人幣創第3高。https://bit.ly/3IpH33b
●中國經濟：
-統計局：內地首兩個月工業、零售及固定資產投資增長齊勝預期。
-傳內銀加強信用卡資金管控，禁用於房產交易及投資等領域。
-德銀料內地首季經濟增長或跌至4%以下。
-市監總局：內地平台經濟「二選一」及壟斷等問題明顯改善。
●阿根廷暫停大豆商品出口，恐加劇全球漲價潮。
●同「神」唔同命！巴菲特重登第五大富豪，伍德被對家超車。
●高瓴否認虧損逾300億美元，稱遭清算是謠言！
●市場憂慮聯儲局加息，圓匯跌穿118關。
●印俄評估以人民幣作參考貨幣，研究浮動匯率機制。
●英晶片製造商ARM擬裁員12%至15%，最多涉千人。
●調查：亞太區金融機構過去一年合規成本增至94億元。
●調查：港人普遍對自願醫保及延期年金等了解不足。