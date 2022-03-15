港去年商業地產投資涉643億元　於大中華區排第二位

戴德梁行發布的《2022年全球商業地產投資指南》指出，全球房地產市場有望實現快速復甦，2021年第四季度交易額顯著改善，令去年全年出現約55%的增長，今年需求將同樣保持強勁，上半年的活動預計將超過去年同期，全年預計有約3%的增長。

至於2021年大中華區的商業投資交易總額超過3,800億元人民幣，比2020年增長約40%，當中香港雖面對嚴峻的市場環境，但去年下半年，租賃市場恢復正吸納量，全年投資額超過643億港元，在大中華區排名第二，僅次於上海的1,060億元人民幣。內地市場方面，儘管有持續的出入境限制，境外資本在總交易額中的比例仍高佔約28%。

該行又指，亞太區域經歷2020年相對溫和的10%跌幅後，2021年投資額超越了疫情前的水準，預計2022年和2023年的交易額均將實現兩位數增長，因為經濟復甦提振租戶交易活動。不過，部分市場可售物業的匱乏是投資者面臨的潛在不利因素。而對於利率上漲的預期較為平緩，這將有助於維持投資者信心。

戴德梁行環球董事、大中華區資本市場部主管李志榮表示，在過去兩年，由於疫情的影響，投資者更多關注物流園、數據中心、公寓和生命科學園等受疫情影響較小的產業類別。但隨着很多國家和城市逐漸放寬出入限制，寫字樓重獲投資者關注。