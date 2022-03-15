港鐵：小蠔灣共設約2萬伙　將分4期發展

港鐵物業及國際業務總監鄧智輝指出，整個小蠔灣項目將提供約2萬伙，公私營單位各佔約一半，項目分別為4期發展，每期亦會再分若干階段推出，因應發展局冀可加快供應，公司進行很多研究及整合分工，小蠔灣項目的前期工作如火如荼，其中第1期第1階段預計最遲明年首季推出，較原定目標2024年提前供應。

預期2030年將有首批人口進駐，項目將來會提供面積約30萬方呎商場滿足居民所需，小蠔灣站亦會全力配合同步開通。而與過往採用鐵路與物業發展模式不同，未來的物業發展將會以鐵路與社區模式發展，提供交通交匯處、社區會堂、學校與安老設施等，並會全力推進環境、社會及管治(ESG)，定下減少炭排放等的長遠目標。

至於年內亦會推出兩個東涌物業發展，其中東涌東填海工程已進行得「八八九九」，東涌東站第1期料可提供約1,500個單位。而另一個推出為去年流標的東涌牽引配電站物業發展，項目位於東涌線隧道之上，打樁會有難度，亦會留意沉降情況，故公司積極進行技術研究工作，冀減低風險，該項目提供約1,600個單位。

對於政府早前就住宅地加設單位實用面積最少280方呎的限制，港鐵物業在多年前已有面積下限規定，最低要求為260方呎，而為免市場資訊混亂，故未來相關要求亦會配合政府，下限面積設定為280方呎，並認為有關修訂不會為銷售及價格構成任何影響。

商場業務方面，鄧智輝指出，其中大圍站商場圍方預計2023年上半年作首階段開幕，首階段開放面積料較細小，將以民生商舖為主，下半年開放餘下部分，該商目前已預租約15%面積，包括超市、戲院等商戶進駐，目前仍要視乎上蓋物業柏傲莊III的拆御及商場入伙紙的審批進度，但有信心可如期開幕。至於黃竹坑站港島南岸商場THE SOUTHSIDE，則預計2023年下半年開幕，現時已有不少大型商戶進駐。

此外，鄧氏認為，新冠肺炎第5波疫情遠比過去嚴峻，政府防疫措施亦更嚴謹，商場人流及商戶生意大受影響。公司自疫情爆發已致力為商戶提供支援，並承諾只要疫情未止，仍會繼續向提供援助。