全球睇實！俄羅斯債務違約與否　最快明天揭盅...

俄羅斯自入人侵烏克蘭後，遭遇西方國家的制裁，多個機構認為俄羅斯面臨的局勢削弱了其金融前景，債務違約概率增大。明天(16日)，俄羅斯大約有價值1.17億美元債券將到期，對於全球投資者來說為關鍵時刻。不過，俄羅斯若然不履行義務，還有30天的寬限期，直到4月15日。

隨着盧布暴跌、外企逃離，俄羅斯的經濟瀕臨崩潰邊緣，俄羅斯的債券更被降至垃圾級別，無法償還債務風險增加。

雖然如此，外媒引述俄羅斯政府表示，所有債務都將被償還，但由於烏克蘭境內的戰事導致俄羅斯遭到制裁，萬一因此無法以美元支付，就會以盧布支付。如果無法支付或以盧布而非美元支付，俄羅斯政府和俄羅斯天然氣工業股份公司(Gazprom)、Lukoil、俄羅斯聯邦儲蓄銀行(Sberbank) 等俄羅斯公司所積欠的約1,500億美元外幣債務，就可能將開啟一波違約潮。而不少全球大型基金管理公司包括貝萊德和PIMCO等，也將面臨財務損失。

Greylock Capital Associates投資組合經理Jonathan Prin直言，「這將是一場巨大的違約」。以美元計算，這將是自阿根廷以來影響最深遠的新興市場違約，以更廣泛的市場影響而言，這可能是自1998年俄羅斯債務危機以來衝擊最廣的新興市場違約。