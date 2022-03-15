平安好醫生去年蝕15億人幣　管理層稱因加大投資所致

該公司去年已因應新冠肺炎疫情及政策支持行業發展而增加投入，並將2021年扭虧目標延至2024至2025年，惟今年並無再提相關的時間表。按非國際財務報告準則計，去年經調整淨虧損14.17億元，2020年度經調整淨虧損5.15億元；收入73.34億元，按年增長6.81%。

方蔚豪提到，家庭醫生會員制度將會是公司未來最核心的產品之一，強調股價短期波動不反映公司長期價值，更主要是要定位為一個全面的醫療解決方案提供方，會更關注家庭醫生的質素，從而帶動費率和滿意度等關鍵指標提升，產生正向循環。

近年內地加強監管互聯網公司，方蔚豪認為，隨着市場愈來愈多參與者，理應有更多監管，對行業發展亦為有利，而公司也一直有在監管合規投放資源，而其每月醫療質量都有改善。

被問到股價低迷，他強調，股價短期波動不反映公司長期價值，公司更關注作為全面的醫療服務商，如何提升醫療服務質素，從而提升變現能力。另提到，家庭醫生會員制度將是公司未來最核心產品之一。

資深副總裁兼首席財務官臧珞琦表示，董事會相信公司價值被低估，將在保持良好財務狀況下繼續經營，並且進行第二階段回購計劃。