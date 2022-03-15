中國國航2月旅客周轉量按年升28%
2022年03月15日 20:32
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中國國航(00753)公布，2月旅客周轉量(按收入客公里計)按年及按月均上升。客運運力投入(按可用座位公里計)按年上升23.1%，按月下降6.3%；旅客周轉量按年上升28.6%，按月上升1.1%。其中，國內客運運力投入按年上升21.2%，按月下降7.3%；旅客周轉量按年升28.5%，按月上升1.3%；國際客運運力投入按年上升36.6%，按月升28.7%；旅客周轉量按年下降34.3%，按月下降8.7%；地區客運運力投入按年上升142.6%，按月下降5.2%；旅客周轉量按年上升215.3%，按月下降2%。
平均客座率為64.4%，按年上升2.8個百分點，按月上升4.8個百分點。其中，國內航線同比上升 3.7 個百分點，按月上升5.6 個百分點；國際航線按年下降 21.6 個百分點，按月下降8.2個百分點；地區航線按年上升12.6個百分點，按月上升1.8個百分點。
貨運方面，貨運運力投入(按可用貨運噸公里計)按年上升17.2%，貨郵周轉量(按收入貨運噸公里計)按年下降 0.4%；貨運載運率為32.5%，按年下降5.7個百分點。