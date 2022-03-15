疫情致深圳封城企業難捱！投行齊睇淡中國經濟

今年首兩個月，中國工業、消費及固定資產投資數據全面勝預期，惟3月以來疫情出現巨變，良好的開局恐未能緩解首季經濟增速大幅下跌的風險，投資銀行紛紛對經濟下行壓力大增表示憂慮。其中美資花旗指出，作為電子科技硬件製造重鎮的深圳封城，時間一旦延長，或導致全球供應鏈中斷。而德銀預警3月內地零售及服務活動勢受拖累。摩根士丹利的「魔笛」更高奏首季內地經濟按月增速或會「清零」！

大摩再削首季GDP預測至3.9%

德銀報告亦指出，新一波疫情正衝擊內地，各城隨即採取更嚴格措施以遏制疫情，為短期經濟增長增添下行風險。內地經濟活動除了3月可能放緩外，今年首季以至全年的增長預測均有下行風險，因單計滬深兩市，已佔內地國內生產總值(GDP)約6.5%。儘管上海官方已強調沒有封城，但該行相信，防疫措施對零售業和服務活動帶來明顯影響，料內地首季GDP按年僅增4.2%，即按季增0.5%。假設按季增長降至零水平，首季GDP按年增速有機會跌至4%以下。

大摩今年第三度下調內地首季經濟的按年增速預測，由1月先後預估的4.9%及4.5%，近日進一步調低預測至3.9%，首季GDP按月增速預測亦由此前的0.6%降至零水平。全年GDP增速方面，該行也從之前的5.3%下調至5.1%，主因封城措施向市場釋出明確信號，就是將遏制疫情放在優先於經濟的位置。

國統局料消費恢復基礎不牢固

今年首兩個月來看，3大經濟增長引擎齊齊提速。工業增加值按年增7.5%，高於去年7月以來單月增幅；消費品零售額增6.7%，遠勝於過去半年的單月增長；固定資產投資額更狂升12.2%，為去年上半年後最強勁，反映內需動能增強。尤其是財政提前發力助基建投資，今年首兩個月基建設施投資表現按年升8.1%，累計增速錄9個月最高。

不過，國統局新聞發言人今坦言，疫情對接觸及聚集類服務業的制約較明顯，多地爆發疫症或加大相關服務業不利影響，故消費恢復基礎仍不牢固。同時國際大宗商品價格高位波動，企業成本壓力較大，加上產業鏈、供應鏈存在堵塞，部分地方爆發疫症將會影響工業增長。今年1至2月的失業率達5.5%，比去年全年的5.1%轉差，料屬季節因素影響，3月後有望逐步回落。