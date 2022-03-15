美股道指升近300點　港股夜期齊彈

美股周二早段向好，道指升272點，至33,217點；標指升36點，至4,209點；以科技股為主的納指升120點，至12,701點。港股夜期報18,641點，升326點，高水226點。

正當市場靜候美國聯儲局於本港時間周四凌晨公布的議息結果之際，聯儲局副主席人選卻再起波瀾。保守派民主黨參議員曼欽公開表態，反對由總統拜登提名的拉斯金(Sarah Bloom Raskin)為聯儲局理事兼副主席，加上共和黨的全員反對，拉斯金獲確認提名的機會變得渺茫。

曼欽發表聲明指，在詳細審視拉斯金的資歷及她此前的言論後，仍未能消除對她在美國能源安全、以及能源業發展方面主張的顧慮，因此不支持她的提名。

個股方面，德意志銀行首予網購平台eBay「買入」評級，目標價64美元。該行認為，市場低估了eBay在電子商務相關的長期增長趨勢中的定位，加上該企對本財年的業績指引太過保守，現時股價已反映了最壞的結果。eBay股價曾升2.3%。

隨着中港疫情再起，疫苗股亦見反彈。莫德納(Mordena)股價曾升5.28%；有份研發「復必泰」疫苗的德國藥廠BioNTech升2.4%。

軟件開發平台GitLab宣布截至1月底止季度業績，期內收入按年升68.58%至7779.6萬美元；股東應佔虧損為4578.5萬美元，較去年同期蝕1.2億美元大幅收窄。GitLab股價早段漲19%。