疫情影響新盤銷情 一手成交幾陷冰封
2022年03月15日 21:45
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疫情未遏止，新盤市場幾乎陷入冰封，周二(15日)僅錄零星成交。西南九龍項目再沽1伙，月內累計錄得6宗成交，並套現逾1.01億元。
●維港滙I兩房1,291.41萬沽
信和置業(00083)及會德豐地產等4大發展商合作的西南九龍維港滙，本月暫錄6宗成交。包括，維港滙I的5座28樓C室，實用面積448方呎，兩房間隔，周二(15日)以1,291.41萬元成交，呎價約28,826元。
●何文田瀚名三房售3,500萬元
市區新盤錄得承接，嘉里建設(00683)旗下何文田瀚名，新近透過招標錄得15樓A室的成交，實用面積1,132方呎，採三房連套房及工作室間隔，附42方呎露台，成交價為3,500萬元，呎價約30,919元。資料顯示，項目本月內累計沽出2伙，共涉資7243.8萬元。
●啟德新盤尚‧珒溋本月開齋 三房2,593萬沽
●沙田大圍站上蓋柏傲莊III累錄167宗取消交易
新世界發展(00017)旗下沙田大圍站上蓋柏傲莊III，自公布拆卸重建後，至今再新增1宗取消交易個案，累錄167宗，佔成交量845宗19.7%。新錄個案為1B座23樓D室，實用面積456方呎，兩房間隔，原本於去年6月以998.1萬元成交，當時呎價約21,888元，惟交易現已於終止。
●荃灣西逸璟．龍灣周六標售發售頂層戶
疫情持續，全新大盤推售計劃延遲，發展商以招標形式發售餘貨或特色單位。據一手銷售資訊網資料，中國中冶(01618)旗下荃灣西逸璟．龍灣，周二(15日)上載最新銷售安排，將於本周六(19日)起招標發售1伙頂層連天台戶，為該盤的第2座18樓H2室，實用面積3,842方呎，採四套房及儲物室間隔，連3,117方呎天台，招標期由3月19日至5月31日，期間每日上午10時招標，下午5時截標。