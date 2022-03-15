老店「回春」！英特爾斥巨資在歐設新廠保晶片供應

半導體老店英特爾(Intel)終於公布其在歐盟興建晶片廠的計劃，涉資最多330億歐元(約2,837.32億港元)，一方面為美國盟友保障晶片這種「新石油」的供應，一方面以就地供應為噱頭搶台積電的生意。

主菜固然是在德國首都柏林西南偏西約兩小時車程的馬格德堡(Magdeburg)，打造一座「尖端」(Leading-edge)晶片廠，首階段就涉資170億歐元，視乎歐委員會的審批，預計明年上半年動工，2027年投產，屆時會配上英特爾最尖端的製程，弦外之音似乎在針對台積電一直把最尖端製程的產能留在台灣。項目首先會創造7,000個建造業職位，竣工後再有3,000個永久的高科技職位，以及為供應商和「夥伴」帶來數以萬計的職位。

不僅如此，原有在愛爾蘭的晶片廠將獲加碼120億歐元的投資，把生產空間擴大一倍，並引進「Intel 4」(約相當於台積電4納米)、完全採用EUV(極紫外光)工藝的製程。

也許是為了補貼，英特爾對歐盟「二哥」法國也相當「畀面」，擬於巴黎南郊號稱「歐洲矽谷」的薩克西高地設立一個研發與設計中心，成為英特爾在歐洲發展高效能運算(HPC)和人工智能(AI)的大本營。連同波蘭和西班牙等科研、跟晶片製造無關的項目，英特爾今次準備在歐盟投資最多800億歐元。