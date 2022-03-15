續錄移民盤劈價　荃灣御凱套三房勁減23%沽

市場再有移民盤劈至低價售出，荃灣御凱一個套三房單位，原業主已移民欲盡快沽貨套現，勁減逾23%售出，做價約1,415萬元屬近期同類平價個案。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯利元亨表示，薄扶林置富花園為2座中層E室，實用面積約439方呎，兩房間隔，開價約708萬元，議價後以約670萬元成交，呎價約15,262元，原業主於2010年3月以約270萬元，帳面獲利約400萬元，物業升值約1.48倍。

●中原陳偉華稱，灣仔星月閣中層A室，實用面積約259方呎，一房間隔，望樓景，以569.1萬元易手，呎價約21,973元，新買家屬於用家，原業主於2016年以498萬元買入，持貨約6年帳面獲利71.1萬元，單位升值約14%。

●世紀21北山嚴智贇指，天后華園高層B室，實用面積約831方呎，三房連工人房間隔，成交價1,320萬元易手，呎價約15,884元，新買家為區外換樓客，原業主早於1992年10月僅以265萬元購入，持貨約30年帳面賺1,055萬元，期間大幅升值近4倍。

●世紀21日昇蔡嘉駿透露，北角兆寶大廈中層D室，實用面積約242方呎，原則屬兩房設計，現改為一房間隔，獲買家以420萬元承接，呎價約17,355元，較市價低約5%，原業主於上月叫價475萬元，市況回落最終降價55萬元成交，減價幅度逾11%。

●中原林龍南表示，北角海峰園南峰閣低層D室，實用面積約635方呎，兩房間隔，望樓景，叫價1,180萬元，原業主因打算移民前賣樓，願大幅減84萬元，以1,096萬元將單位易手，呎價約17,260元。

●利嘉閣梁啟豪稱，北角半山寶馬山花園10座中層B室，實用面積約845方呎，套三房間隔，日前以3.1萬元獲承租，呎租約37元，原業主約於2007年7月以約723萬元購入上述單位。

●中原李百達表示，鰂魚涌太古城3月暫錄6宗買賣，包括順安閣低層B室，實用面積約580方呎，兩房則王，望內園景，附裝修，叫價1,150萬元，最終累減112萬元，以1,038萬元易手，呎價約17,897元，屬市價。

●美聯周永業稱，筲箕灣海寧大廈中層B室，實用面積約297方呎，獲同區上車客以429萬元購入，呎價約14,444元，原業主於2017年3月以約399.9萬元購入，是次轉售帳面獲利約29.1萬元，物業升值約7.3%。

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九龍區

●香港置業曾家輝指，長沙灣泓景臺8座中層G室，實用面積約512方呎，兩房連露台間隔，原業主以約930萬元放盤約3個月後，吸引外區客洽詢，雙方議價後減價40萬元，以890萬元成交，呎價約17,383元，新買家為首置客，睇樓1次即拍板承接。

●香港置業表示，大角咀港灣豪庭10座中層E室，兩房間隔，實用面積約367方呎，以約740萬元放盤約1個月後吸，引外區客洽詢，雙方議價後減價30萬元，以710萬元成交，呎價約19,346元。

●中原吳國豪稱，紅磡黃埔新邨永富樓中層6室，實用面積約323方呎，兩房間隔，以530萬元成交，呎價約16,409元，新買家為外區客，見新財案放寬按保，恐細價盤快速被吸納，遂加快入市步伐。

●中原袁顯岸表示，紅磡半島豪庭3月暫錄3宗買賣，平均實用呎價約18,964元，單位為2座極高層G室，實用面積約709方呎，套三房間隔，上月中開價1,380萬元，現以1,350萬元成交，呎價約19,041元。

●香港置業胡耀才透露，啟德尚．珒溋1座中層J室，實用面積約479方呎，兩房間隔，以約2.1萬元放售約兩個月後，吸引同區客洽詢，經議價後減價4,000元，減幅約19%，以1.7萬元獲承租，呎租約35.5元。

●中原王能稱，觀塘凱滙本月暫錄3宗買賣，其中2座低層L室，實用面積約540方呎，兩房梗廚間隔，原先開價1,200萬元，議價後以1,110萬元成交，呎價約20,556元，新買家為首置客，原業主於2018年12月以909.48萬元一手買入，持貨約3年多帳面賺200.52萬元，單位升值約22%。

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新界區

●中原黃一鋒表示，荃灣御凱2座低層C室，實用面積約728方呎，三房連套房間隔，享海景，最初開價1,850萬元，業主已移民，欲盡快沽貨套現，最終累減逾23%，以1,415萬元沽出，呎價約19,437元。而去年同座高層同室戶做價高見1,630萬元，而樓下最低層同室單位，去年做價為1,590萬元，故是次成交價屬近期平價。

●中原李建華表示，荃灣海濱花園21座高層C室，實用面積約510方呎，兩房間隔，開價690萬元，單位有裝修，可即時入住，同屋苑租客經議價後，減價65萬元或約9.4%，以625萬元成交，呎價約12,255元。

●祥益林英傑稱，屯門居屋翠寧花園2座中層K室，實用面積約431方呎，兩房間隔，減價22萬元，已補價自由市場成交價438萬元，呎價約10,162元。新買家為租客，趁樓價調整由租轉買入市上址。

●祥益袁思賢表示，屯門叠茵庭9座低層G室，實用面積約381方呎，兩房間隔，獲區內客以548萬元承接，呎價約14,383元。

●利嘉閣鄭偉延指出，屯門弦海極高層E室，實用面積約447方呎，兩房間隔，望河景及海景，近日以710萬元沽出，呎價約15,884元，原業主於2018年12月以約693萬元購入，持貨約4年轉手帳面只獲利約17萬元，屋苑現有約20個單位放盤，叫價由390萬元起。

●祥益黃肇雯表示，天水圍居屋天頌苑M座高層7室，實用面積約426方呎，兩房間隔，單位減租2,000元，以每月租金1萬元租出，呎租約23.5。以同類型單位銀行估價約485.5萬元計算，租金回報率約2.5厘。

●中原林頌宜透露，元朗苑PARK YOHO剛過去的周末連錄4宗買賣，包括 PARK YOHO Venezia第3B座中層A室，實用面積約583方呎，兩房間隔，叫價816萬元，議價後以808萬元沽出，呎價約13,859元，新買家為上車客。

●美聯徐君寶稱，元朗翹翠峰5座高層C室，兩房間隔，實用面積約526方呎，最初開價約728萬元放售，吸引外區客洽商承接，最終以680萬元成交，呎價約12,928元。

●美聯尹立昇表示，元朗朗城滙1座低層E室，實用面積約325方呎，一房間隔，享公園景，減價約35萬元，以633萬元成交，呎價約19,477元。同類高層單位於3個月前曾錄得成交，當時的成交價約715萬元，反映最新成交明顯跌價。

●中原賴作智稱，粉嶺及上水區本月暫錄約18宗成交，其中上水名都暫錄2宗，屋苑4座低層B室，實用面積約391方呎，兩房間隔，約半年前放盤，當時開價約550萬元，日前議價後以496萬元易手，呎價約12,685元。原業主於2011年以199.8萬元購入上址，持貨11年帳面獲利約296.2萬元，單位升值1.5倍。

●中原潘婉兒表示，上水皇府山本月暫錄約1宗成交，屋苑3座高層連天台戶，實用面積約503方呎， 兩房間隔，開價約800萬元，議價後以745萬元售出，呎價約14,811元。原業主於2007年以約272元購入上址，現沽貨帳面獲利473萬元，單位升值約1.74倍。

●美聯梁葦姮表示，大埔中心11座中層E室，實用面積約532方呎，三房間隔，原業主開價850萬元，買家原本在同區租樓，睇樓2次大膽還價，終以812萬元承接，低市價約3%，呎價約15,263元。

●中原許秋偉稱，沙田玖瓏山本月暫錄約3宗租賃成交，屋苑日瓏閣2座中層D室，實用面積約735方呎，兩房間隔，每月叫租約26,000元，議價後減至24,000元租出，呎租約32.7元。

●中原黎宗文表示，沙田第一城3月暫錄7宗成交，較上月同期錄約19宗明顯下降，屋苑30座低層H室，實用面積約327方呎，兩房間隔，早前叫價約560萬元，日前議價後以520萬元易手，呎價約15,902元。原業主於2010年以168萬元購入單位，持貨12年帳面獲利約352萬元，單位升值約2.1倍。

●中原侯惠良指出，沙田碧濤花園本月暫錄約3宗成交，屋苑2期A座高層A室，實用面積約657方呎，三房間隔，開價約830萬元，議價後以780萬元易手，呎價約11,872元。

●世紀21奇豐黎健峯表示，馬鞍山海典灣2座高層D室，實用面積約686方呎，三房間隔，放盤2個月，減價105萬或約8.4%，以1,145萬元獲承接，呎價約16,691元。原業主於2011年9月購入上址，當時作價613萬元，持貨10年多帳面獲利532萬元。

●中原陳鴻霆表示，馬鞍山中心3座中層F室，實用面積約381方呎，兩房間隔，開價約680萬元，議價後以637萬元易手，呎價約16,719元。原業主於1994年以195萬元購入單位，現帳面獲利約442萬元，升值約2.26倍。

●世紀21奇豐廖振雄表示，西貢匡湖居四期G段雙號屋，實用面積約1,323方呎，三房連套房間隔，望內園景，累減292萬元，減幅逾10%，以2,488萬元成交，呎價約18,806元。原業主於1995年7月購入上址，當時作價780萬元，持貨逾26年帳面獲利1,708萬元。

●利嘉閣溫錦駒表示，將軍澳晉海3B座中低層D室，實用面積約477方呎，兩房間隔，原開價940萬元，減價52萬元或約5.5%，以888萬元易手，呎價約18,616元。原業主於2018年9月以約851.6萬購入單位，現轉手帳面獲利36.4萬元，物業升值約4.3%。

●中原柯勇表示，將軍澳中心本月暫錄3宗成交，平均實用呎價約18,265元，屋苑5座高層H室，實用面積約465方呎，兩房間隔，新以895萬元易手，呎價約19,247元。原業主於2017年5月以727萬元購入上址，持貨快將5年，現轉手帳面獲利168萬元。

●香港置業范文濤稱，將軍澳都會駅本月暫錄約3宗成交，較上月同期4宗減少25%，該盤10座高層E室，實用面積約651方呎，套三房間隔，減價75萬元，以1,075萬元易手，呎價約16,513元。

●世紀21將軍澳魏仕良表示，將軍澳安寧花園4座低層A室，實用面積約583方呎，三房間隔享開揚園景，三個月累積減價155萬，減幅達27%，未補價第二市場成交價415萬元，低市價一成，呎價約7,118元。

●美聯黃少明表示，將軍澳LP6第3座高層J室，實用面積約307方呎，一房間隔，放盤短短24小時，即吸引3組客戶垂青，最終以635萬元沽予區內客，較原叫價648萬元輕微調減13萬元，呎價約20,684元。

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