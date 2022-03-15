日本清酒廠靠海外客救命　攻高檔貨賣埠

近年香港都好興飲日本酒，絲絲得閒都會飲番兩杯，講到呢度就不得不提日本清酒「獺祭」啦。雖然佢喺香港啲居酒屋爆紅，但原來喺日本當地銷量低迷，令釀酒企業「旭酒造」搲晒頭。

「獺祭」以山田錦精米釀造而聞名，佢背後嘅日本大型釀酒企業「旭酒造」眼見海外咁多人支持，計劃將業務重心轉向碾米加工度更高嘅高檔酒，即係釀多啲貴價酒賣埠啦。

日本財務省貿易統計顯示，2021年日本酒出口額按年增加66%，達到401億日圓(約27億港元)，當中「旭酒造」嘅產品佔日本酒總出口額接近兩成，可見「獺祭」地位都講得上舉足輕重。而「旭酒造」截至2021年9月為止嘅財政年度，銷售額按年增加33%，達到141億日圓，創歷史新高，而當中一半都係靠出口。

「獺祭」主要海外市場係美國同中國，美國銷售額佔30%，而亞洲就佔其餘嗰70%，訂單基本上接到手軟。為咗應付熾熱嘅海外需求，「旭酒造」最快明年將開工建設新酒窖，專門用於釀造高檔酒，仲會用嚟篩選適合高檔酒嘅米。

旭酒造社長櫻井一宏就話，喺碾米加工中，需花費好長時間打磨酒米嘅表層部分，實現冇雜味嘅清爽口味。碾米程度愈高，酒品嘅價格就愈高。被譽為精碾度日本第一的「獺祭‧精碾二割三分」(一樽720毫升裝，約550港元)需要磨掉米粒外層嘅77%，而最頂級嘅「獺祭‧磨之先」(720毫升裝，約3,000港元)無論係精米使用率同碾米程度都冇公開，算係商業秘密。

唔止咁，早幾年前「旭酒造」就同日本資訊科技公司富士通合作，透過人工智能(AI)研究釀製數據，追求更高品質嘅清酒。