東方日報B1：中印俄或貨幣結盟　亞幣快誕生

俄烏戰事讓世界百年變局愈趨複雜，貨幣體系恐分裂，當中以游走東、西方陣營的印度取態最關鍵。有當地媒體指出，印度有意在貨幣上與人民幣及俄羅斯盧布「結盟」，美國卻因與印度關係特殊，難作強而有力的制裁。這有機會任由中印俄貨幣聯盟成形，可視為「亞洲貨幣(亞幣)」誕生的前奏。著名金融科技專家也預警，中國必會積極測試數碼人民幣，未來10年內有望挑戰美元在國際貿易中的主導地位。

印度是世界第三大石油消費國，約80%依賴進口，原先俄石油僅佔2至3%，惟油價年內飆四成，令印度擬向俄國買能源，並透過印度盧比兌換俄國盧布進行付款。消息指，印度與俄國評估以人民幣作為參考貨幣，再制訂印俄貨幣浮動匯率機制。

印度官員表示，當地很樂意接受俄國提供的低價石油與其他商品，西方的制裁並未阻止進口，只要解決諸如油輪、保單承保範圍與混合油等問題，就會接受與俄交易。除石油外，印度也擬向俄國及白羅斯尋找更便宜的化肥供應。

面對印度潛在向俄採購，美國官員未表態會否制裁，主因是美印有着重要的戰略夥伴關係。事實上，俄印早於2018年簽訂了S-400地對空導彈系統採購合同，並於去年底開始交貨。美國是可以立即引用《以制裁反擊美國敵人法案》制裁印度，惟如今未見影。再者，盧比及盧布在歷史上有「結盟」先例，曾自1953年12月起有互換協議，直至2005年廢除。自俄烏打仗以來，兩隻貨幣均受害，盧比兌每美元曾見77水平，創歷史新低，周二(15日)於低位徘徊；盧布兌每美元則曾殘見150的新低，周二在110水平上落。

俄國方面，當地央行亦計劃設定新方式來計算盧布兌美元的官方匯率，以減少盧布大幅波動，惟未具體說明何時生效。

該國財長西盧安諾夫表明，在西方制裁阻止莫斯科動用外匯儲備中的美元和歐元後，俄國將動用外儲中的人民幣，並指示會用外儲支付周三到期的歐洲債券票息，但若支付請求被西方銀行拒絕，就有可能用盧布來支付。目前俄國約3,150億美元的外儲遭凍結，約佔全部的一半。

俄國「盟友」白羅斯率先響應，已同意債務重組，延長償還期，並將償還貨幣改為盧布，能源貿易亦從美元改為盧布。白羅斯指出，西方的環球銀行金融電訊協會(SWIFT)不是世上唯一一套貨幣結算系統，相信中俄的系統可以運行得很好，不久的未來銀行會轉用。

事實上，自俄烏衝突以來，人民幣走勢也沒有被美元牽着走，反映官方意願的人民幣中間價周二連續第二天大幅弱過市場預期，報6.376兌每美元，按日下調254點子，創近兩個半月低位，連帶反映內地市場的在岸人民幣低見6.3855兌每美元，跌0.3%，創近3個半月低位。市場認為，這反映中國人民銀行有意引導人民幣轉弱，同時憂俄方會買人民幣避險或作外儲，恐惹來美國的制裁伸延至中國，資金從債股匯流出導致人民幣下跌。然而，人民幣雖轉弱，但只是重返去年的6.3至6.4區間，為內地當局所樂見的。

展望未來，被視為全球首100位具影響力的金融科技顧問、暢銷書《無現金》作者Richard Turrin認為，數碼人民幣將在未來10年內挑戰美元在國際貿易中的主導地位，主要是中國作為全球最大貿易國，當從中國購買東西時，將看到數碼人民幣慢慢取代美元支付，若再過5至10年，數碼人民幣將減少美元在國際貿易中的使用程度，讓嚴重依賴美元的國家可能尋找替代支付系統，使其對美元的依賴從100%，降到85%或80%。

他又認為，中國在金融技術領域領先10年，美國則單是規劃和測試數碼美元就很容易再花上5年。在俄烏戰火下，中國雖不太可能利用數碼人民幣助俄繞過西方的經濟制裁，但會積極測試，目標是全世界接受數碼人民幣，初期會盡量不受政治干擾。