大反撲！美股道指收漲近600點　港股ADR升逾2％

市場開始消化美國聯儲局本周勢將宣布自2018年來首次加息，美股3大指數周二(15日)大反撲，道指收報33,544點，升599點或1.82%；標指收報4,262點，升89點或2.14%；納指收報12,948點，升367點或2.92%。

港股外圍反彈，港股ADR指數上漲，按比例計算，收報18,798點，升383點或2.04%。騰訊控股ADR收報308.56港元，較港收市升10.56港元或3.54%。

中概股結束連日來急劇跌勢。阿里巴巴收報76.76美元，跌1.29%；百度收市微跌0.54%，報108.38美元。富途控股全日回升7.63%，收報26.25美元；騰訊音樂急揚14.74%；網易則升逾3％。

Evercore ISI股票高級董事總經理Julian Emanuel認為，目前投資者普遍預計今年全年將加息7次，而由於大宗商品價格回落，市場對通脹的擔憂有所減少，故讓近期遭到拋售的增長股帶來喘息的機會。

大型科技股經歷近期下跌後，周二有所反彈。在華爾街分析師重申「增持」評級之後，微軟、Netflix全日齊升約3.8%；甲骨文收漲4.58%。晶片龍頭急升，Nvidia、AMD分別收市上揚7.7%和6.92%。

根據美國銀行最新調查顯示，與2008年金融海嘯以來任何時候相比，當前投資者對全球前景的擔憂程度更高，已將現金持有量增至兩年最多。

上述調查在3月4日至10日進行，受訪的基金經理認為，大多數股市投資者現在預計2022年將出現熊市，全球股票的配置已降至2020年5月以來最低，現金水平則上升至近6%，而大宗商品的配置飆至創紀錄的33%。調查顯示，對沖基金對股市的風險敝口處2020年4月以來最低，意味大鱷冒險買股的意欲不高。

數據方面，美國勞工部周二(15日)公布，2月生產物價指數(PPI)按年增達10%，雖然符合市場預期，但高於1月的9.7%，為首次飆至雙位數。

然而，扣排能源、食品與貿易服務後，美國2月核心PPI按年增8.4%，低於市場估計8.7%，略高於1月的8.3%。2月核心PPI按月增0.2%，亦低市場估計的0.6%，也不及1月修正後的1%。