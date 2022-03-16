鄭勤龍：港股跌至現水平是長線投資時機

由卦象顯示，恒指走勢正處於《山地剝》變《山天大畜》之中，在易經中「山」象徵着阻塞，常言道：「山不轉路轉」，今「剝」卦和「大畜」卦皆帶有山的元素，預示着大市此輪的調整正在逐步完成。

承接上文預示投資者或宜趁港股反彈重組投資組合的《雷天大壯》變《雷風恆》卦，恒指上周三(9日)在20,820點開市，翌日（10日）最高曾反彈至21,114點，然而隨後大市卻大幅連日下跌，昨日大市下跌了1,116點，收報18,415點，可說是已應驗了引伸為大市短期內或有利反彈，不過投資者仍不宜過於樂觀的「大壯」卦和「恆」卦卦象。

根據《序卦傳》，「剝」卦是繼「賁」卦而來，《序卦》：「賁者飾也。至飾然後亨則盡矣，故受之以剝，剝者剝也。」因此剝也有剝除裝飾，回到根本的意味。

《雜卦》曰:「大畜，時也。」大意是指欲速則不達，凡事只求速度，則只能貪圖小利，相反若要成大事，便需要付出時間。

故此，綜合了卦象和基本分析，大市縱使短期現超賣信號，投資者若欲入市博反彈，則只能貪圖小利，而且要承受的風險並不輕，相反，若入市作長線投資則為相對不錯的有利時機。

玄學金融家 鄭勤龍