陳錦興：友邦基本面強　可趁低吸

友邦保險去年銷售表現反彈，新業務價值(按實質匯率計算，下同)升21.7%，稅後營運溢利(核心盈利)增長7.8%，均略高於市場預期。每股基本內涵價值營運盈利65.4美仙，按年升7%。派末期息每股1.08港元，全年股息總額為每股1.46港元，上升8%。

友邦在多個主要市場均錄得增長，中國內地繼續為銷售最大貢獻單一地區，新業務價值達11.08億美元，按年上揚14.4%，香港亦重拾增長，新業務價值大升37.4%，泰國亦漲29.8%。

鑑於強勁的財務狀況，累積資本超出業務需要，友邦首次批准未來3年，動用不多於100億美元(約780億港元)回購股份。雖然中港疫情反覆或短暫不利保險銷售，但友邦仍宣布回購計劃，反映其強勁的財務及資本實力，亦對未來營運前景具信心，特別中長期利率趨升對其有利。建議於74元吸納，向上阻力位為85元，向下跌穿支持位68元止蝕。

英皇證券研究部聯席董事 陳錦興(作者為註冊持牌人士)