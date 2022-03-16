道指漲599點　油價跌逾6%

●踏入亞洲時段，美匯指數報99.01；港匯處7.8261；離岸人民幣(CNH)見6.3809；美元兌日圓報118.27；歐元企1.0958；英鎊處1.3041。金價報1,917美元。布油報98.6美元；紐油徘徊於95.63美元。比特幣變動不大，暫報3.93萬美元。道指期貨跌30點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水50點。

●道指收報33,544點，升599點或1.82%；標指收報4,262點，升89點或2.14%；納指收報12,948點，升367點或2.92%。

●港股ADR指數上漲，按比例計算，收報18,798點，升383點或2.04%。

●即月恒生指數夜期收報18,862點，升547點，高水447點，成交54,537張。

●國際貨幣基金組織(IMF)發文稱，俄烏衝突除了帶來苦難和人道主義危機之外，也會造成世界經濟的增長放緩和通脹加快。

●美國勞工部周二(15日)公布，2月生產物價指數(PPI)按年增10%，雖符合市場預期，但高於1月的9.7%，為首次飆至雙位數。

●研究公司Fundstrat指出，在2月的最後3周，創投投資者在虛擬貨幣領域投入約40億美元。

●據美國銀行最新調查，與2008年金融危機以來的任何時候相比，目前投資者對全球前景的擔憂程度更高，他們已將現金持有量增至2年以來高位。

●美國財政部公布，1月份，日本所持美國國債下降9億美元，至1.3萬億美元，仍為美國最大海外債權國；中國所持美國國債減少86億美元，至1.06萬億美元，排行第2。

●外媒援引知情人士報道，美國證券交易委員會(SEC)正在調查4家主要會計師事務所的潛在利益衝突。

●美國總統喬拜登周二簽署了《綜合撥款法案》，其中包括「136億美元的歷史性資金」以幫助烏克蘭。

●紐約4月期油收報每桶96.44美元，跌6.57美元或6.38%，已較近日高位回落超過27%；布蘭特5月期油收報每桶99.91美元，跌6.99美元或6.54%。

●紐約4月期金收報每安士1,929.7美元，跌1.6%，創3月2日以來收市新低。

●外媒報道，石油輸出國組織(OPEC)警告，俄羅斯入侵烏克蘭有可能加劇全球通脹飆升，損害石油需求和投資。

●歐洲央行行長拉加德周二表示，儘管俄烏衝突引發了新的下行風險，但通脹「預計仍將逐步下降」。

●英國富時100指數收報7,170點，跌23點或0.32%；法國CAC指數收報6,355點，跌14點或0.23%；德國DAX指數收報13,917點，跌11點或0.09%。