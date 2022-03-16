陳樂怡：港股尋底未完　防守為上

港股受到內外利淡因素夾擊，包括俄烏戰事、環球央行趨向「鷹」派、中概股退市風險日增、中港疫情升溫等，恒生指數經過連日暴跌，尚未喘定。

由於美國10年期國債孳息率升至兩厘以上，增長股的壓力增加。投資情緒仍然相當脆弱，恒指接連失守大位，後市繼續尋底，建議投資者續持觀望態度，作防守性策略。

內地2月社會融資及新增人民幣貸款放緩，在財政政策已開始發力的背景下，數據仍遠低於市場預期。其中，企業中長期貸款顯著下跌，反映企業營運展望轉弱，以至居民中長期貸款為有紀錄以來的首次負增長，顯示房地產下行壓力持續。

由於內地疫情近期再次升溫，部分城市需要封區封城，投資者宜跟進供應鏈以至整體經濟的影響，內需消費板塊短期仍續受壓。

即使在疫情期間，去年上半年每單位分派仍有所增加，略高於市場預期，管理層營運能力受到認可。估值上，領展預測股息率近5厘，建議分注收集，目標價70元，止蝕價55元。

信達國際研究部助理經理 陳樂怡(作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)