港股曾漲660點　科技指數飆逾6%

港股維持升勢，恒生指數一度反彈660點或3.5%，重上19,000點，暫高見19,075點，最新仍升逾520點或2.8%，報18,939點；國企指數亦升逾220點或3.7%，報6,347點；恒生科技指數則升230點或6.6%，報3,702點。主板成交暫逾551億港元。

新經濟股拉升大市，騰訊升幅擴大到7.7%，報321元；阿里巴巴亦漲6%至75.6元；美團揚升7.5%；小米升4.7%；快手升7%；嗶哩嗶哩及京東抽升13%至14%。

重磅股個別發展，港交所漲3%至333元；中移及友邦保險升2%；滙豐控股及建設銀行倒跌1%。

油價受壓，「三桶油」普遍靠穩，中國石油化工升0.3%，中國海洋石油升0.5%，中國石油股份跌0.5%。

【09:21】港股高開540點 阿里及騰訊漲4至5% 京東抽升12%

港股跟隨外圍做好，恒生指數大幅高開540點或2.94%，報18,956點；國企指數高開234點或3.83%，報6,358點；恒生科技指數高開217點或6.26%，報3,689點。主板成交暫逾50.4億港元。

大型科網股向好，阿里巴巴漲4.5%至74.5元；騰訊飆5.7%，報315.2元；美團及小米分別漲7.8%及4.5%；京東抽升12%。

重磅股支持大市，滙豐控股升1%，直逼50元；港交所2.6%至331元；中移升1.8%，友邦保險漲2%，建設銀行升0.1%。