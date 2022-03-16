新世界旗下K11集團進軍內地輕資產管理市場

K11創辦人鄭志剛表示，相信上述上海金橋K11 Select項目將成為集團另一個文化零售新地標，並以此為起點，把輕資產業務延伸至全國各個城市。我們會繼續積極在內地物色合適的發展機會。

經過十多年的發展，在2022財年上半年（截至2021年12月31日），K11中國內地銷售額同比上升39%。目前，包括香港在內，K11品牌已落戶國內6個城市，並致力於2026財年佈局到10個城市。K11計劃就品牌管理輸出進行積極探索與業務合作，通過定制開發及輕資產運營等多種創新方式，拓展文化零售線下場景和流量入口，以輕資產模式加速商業管理業務拓展，緊密把握國內零售消費市場在後疫情時代的強勁反彈和復甦機遇，進行商業新戰場的戰略性佈局。

此次中標項目地塊總佔地面積約42萬平方米, 處於地鐵9號綫、12號綫換乘站金海路站及14號綫桂橋路站三軌交地鐵上蓋。東至贛橋路(外環運河), 南至桂橋路, 西至金穗路, 北至金海路。西北側緊鄰華為研發中心。