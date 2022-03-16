新世界旗下K11集團進軍內地輕資產管理市場
2022年03月16日 10:15
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新世界發展(00017)旗下K11集團宣布，透過全資子公司深圳新藝思成功投得由上海浦發上城置業有限公司公開招標的上海金橋地鐵上蓋項目商業部份管理服務的項目。此次中標項目標誌著集團正式進軍輕資產管理市場，預計2023年底商業管理輕資產項目將增至10個。
K11創辦人鄭志剛表示，相信上述上海金橋K11 Select項目將成為集團另一個文化零售新地標，並以此為起點，把輕資產業務延伸至全國各個城市。我們會繼續積極在內地物色合適的發展機會。
經過十多年的發展，在2022財年上半年（截至2021年12月31日），K11中國內地銷售額同比上升39%。目前，包括香港在內，K11品牌已落戶國內6個城市，並致力於2026財年佈局到10個城市。K11計劃就品牌管理輸出進行積極探索與業務合作，通過定制開發及輕資產運營等多種創新方式，拓展文化零售線下場景和流量入口，以輕資產模式加速商業管理業務拓展，緊密把握國內零售消費市場在後疫情時代的強勁反彈和復甦機遇，進行商業新戰場的戰略性佈局。
此次中標項目地塊總佔地面積約42萬平方米, 處於地鐵9號綫、12號綫換乘站金海路站及14號綫桂橋路站三軌交地鐵上蓋。東至贛橋路(外環運河), 南至桂橋路, 西至金穗路, 北至金海路。西北側緊鄰華為研發中心。