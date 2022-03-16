【高盛推介】美股指數全線反彈　市場焦點聯儲局議息

高盛(亞洲)有限責任公司：美股指數全線反彈，當中周二(15日)納指升幅最大，升412點，升幅達3.1%。聯儲局將公布議息結果，市場預期將加息0.25厘。此外，上周消費者物價指數高企，CPI上升7.9%再創40年新高。而市場亦憂慮加息步伐加快，美國10年期債息再創疫情以來新高，曾高見2.169厘。而美指期貨價格在亞洲時段輕微回落，道指、納指、標指現時分別低水55、22、10點。

觀察個股輪證資金流向，可見納指及標指認購證於近期獲資金持續流入。淡倉方面，納指及標指認沽證也於周二獲資金轉向流入，分別有約40萬及20萬元。道指方面則見認沽證於連續過去5個交易日皆錄得資金流入，合共約200萬元。

納指購10374，行使價14,550點，2022年9月16日到期，實際槓桿7.1倍，貼價、低街貨。

納指購10339，行使價16,000點，2022年9月16日到期，實際槓桿9.9倍，行使價16,000點以下產品中，槓桿最高。

道指購10372，行使價36,050點，2022年9月16日到期，實際槓桿9.5倍，貼價、行使價32,000至37,000點間產品中，槓桿最高。

標指購10341，行使價4,800點，2022年9月16日到期，實際槓桿11.2倍，高槓桿兼低街貨。

納指沽10373，行使價11,405點，2022年9月16日到期，實際槓桿5.1倍，中期、6個月期以上產品中，槓桿最高。

納指沽10340，行使價12,438點，2022年6月17日到期，實際槓桿7.1倍，市場上槓桿最高納指沽。

道指沽10377，行使價28,880點，2022年6月17日到期，實際槓桿9.1倍，市場上槓桿最高道指沽。

標指沽10342，行使價4,080點，2022年6月17日到期，實際槓桿7.6倍，市場上槓桿最高標指沽。

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