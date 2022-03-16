【高盛推介】騰訊低位反彈重上320元　資金兩邊部署

高盛(亞洲)有限責任公司：科網股周二(15日)全線急插，騰訊控股失守300港元關口收市，曾低見297元創3年新低。周三(16日)早段發力反彈，早上高開約5.8%後重上320元水平，最高見324.8元。現報320.6元，升約7.6%。早前網傳騰訊裁員比例將會高達30%至50%，及後有報道引述消息，指騰訊大比例裁員的聲音明顯是被過度放大。

觀察個股輪證資金流向，近期資金兩邊部署，好倉於過去5個交易日皆錄得資金流入，合共約2.2億元，為同期最多資金流入的個股相關資產。淡倉方面，亦見過去5個交易日皆錄得資金流入，當中流入認沽證的資金共有約7,360萬元，為同期最多資金流入的認沽證相關資產。

觀察港股通資金流向，周二北水大手趁低吸納騰訊，錄得高達57億元資金淨買入。

騰訊購12105，行使價400元，2022年9月16日到期，實際槓桿5倍，市場上最貼價條款認購證。

騰訊購29806，行使價450元，2022年9月13日到期，實際槓桿5.8倍，活躍高槓桿。

騰訊購23544，行使價436.89元，2022年12月20日到期，實際槓桿4.6倍，長期、低面值。

騰訊牛58911，收回價280元，行使價277.2元，換股比率500，槓桿比率6.6倍，新上市遠牛。

騰訊熊58942，收回價400元，行使價403元，換股比率500，槓桿比率3.8倍，新上市遠熊。

騰訊沽11632，行使價337.68元，2022年8月22日到期，實際槓桿2.8倍，貼價、低街貨。

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