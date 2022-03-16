莎莎進駐foodpanda mall　落單後最快10分鐘收到貨品

集團主席及行政總裁郭少明表示，現今網購愈趨盛行，尤其在目前疫情較為嚴重的環境下，更多消費者可能因為防疫而需要留在家中，減少外出，相信foodpanda的快速送遞，正切合其顧客對方便快捷的網購服務日益增加的需求。因應防疫產品需求甚殷，公司特別於foodpanda mall售賣防疫產品，希望讓消費者有多一個方便的購買渠道，幫助市民抗疫。同時希望透過此次合作，積極提升莎莎OMO功能，為顧客提供更貼心、便捷的購物體驗。

莎莎在該平台推出約700款產品，包括防疫產品、人氣化妝品、護膚品、保健產品等，首階段由20間分店試行提供服務，未來將有更多分店投入服務。

據了解，公司早前推出的「網購店取」服務仍會如常運作，冀透過是次合作可進一步提升香港實體店與網上業務的OMO發展，與莎莎購物網店發揮互補作用。

foodpanda香港董事總經理賴偉昕表示，公司一直致力透過成熟的物流系統、送遞團隊及數據分析，於香港推動本地零售「快商務化」，期望能夠以更快、更有效率的送遞服務，滿足香港人的即時生活需求。今次合作亦讓foodpanda mall的零售商及產品選擇更加多元化，全面滿足消費者的各種需要。

另外，公司推出市場推廣優惠，消費者在4月30日前，於平台內的莎莎，首次購物滿400港元，並輸入優惠碼「SASA」，可獲50港元的折扣優惠。