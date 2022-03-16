大酒店去年虧損大幅收窄至1.2億元　不派息

儘管住宅租賃市場挑戰重重，集團確認6.7億元的投資物業重估盈餘淨額，主要由於淺水灣綜合項目的評估市值隨香港豪華住宅價格上升而增加所致。然而，本年度股東應佔虧損包括仰光半島酒店的減值撥備6.79億元，該項自2021年2月1日起因當地經濟及營商環境不穩而被逼暫停。

雖然目前營商環境欠佳，但集團稱，位於美國及中國內地的酒店業務初步呈現輕微復甦，使集團的綜合收入增加28%至34.61億元，惟Omicron變種病毒的影響仍然令人憂慮。而2021年業績繼續受到新型冠狀病毒疫情的嚴重影響，香港市場形勢尤其嚴峻。

集團同時公布營運數據，去年第4季，香港平均可出租客房收入1,308港元，按年增加11.5%；其他亞洲地區相關收入975元，按年減少15.3%；美國及歐洲相關收入4,396元，按年升3.5倍。平均房租方面，上季香港約3,719元，按年增加25%，出租率為35%，按年降4個百分點。