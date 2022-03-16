【產經直播】港股19000點得而復失　全日會唔會彈少截？

2022年03月16日 12:18
  • 東網電視
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    港股連續2日洗倉式下跌，周三(16日)早段一度反彈660點，但碰到19,000點關後升勢又縮，擔唔擔心隨時彈少截？尋底之路完結未？
    市場憧憬俄烏談判有正面消息，加上內地疫情惡化，利淡石油需求，隔晚油價急瀉6%，油價短期見頂未？吼實南方東英WTI原油期貨每日反向(-1x)產品(07345)有着數？
    不單止油價，金價亦見回吐，隔晚國際金價跌逾1%，金價升浪進入尾聲？部署定南方東英黃金期貨每日反向(-1x)產品(07374)有冇優勢？
    南方東英資產管理CSOP特約《ETF指南》每隔周三中午12時45分直播，今集獨立股評人胡孟青，及南方東英資產管理銷售及產品策略部ETF副總裁李溢琳為大家逐一解答。
    南方東英元宇宙概念ETF
    http://www.csopasset.com/tc/products/hk-metav
    南方東英MSCI中國A50互聯互通ETF
    http://www.csopasset.com/tc/products/hk-mscia50
    南方東英WTI原油期貨每日反向 (-1x) 產品
    http://www.csopasset.com/tc/products/i-oil
    南方東英黃金期貨每日反向 (-1x) 產品
    http://www.csopasset.com/tc/products/i-gold
    南方東英全球智能駕駛指數ETF
    https://csop.onlineminisite.com/thematicetf/tc/3162.php
    南方東英華泰柏瑞中證光伏產業ETF
    https://csop.onlineminisite.com/thematicetf/tc/3134.php
    南方東英中國醫療健康革新指數ETF
    https://csop.onlineminisite.com/thematicetf/tc/3174.php
    南方東英全球雲計算科技指數ETF
    https://csop.onlineminisite.com/thematicetf/tc/3194.php
    南方東英恒生科技指數ETF
    http://onlineminisite.com/csop/hstech/index.html
    南方東英科創板50指數ETF
    https://csop.onlineminisite.com/star50etf/index.html
    南方東英恒生科技指數每日槓桿/反向產品
    http://onlineminisite.com/csop/hstech_landi/index.html
    瀏覽更多ETF及槓桿反向產品：
    http://www.csopasset.com/
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