阿南德又中！港股大奇迹日升1600點　未來走向會點？

3月16日(周三)，香港恒生指數上演大奇迹日，升逾1,600點，追回早兩日的大部分失地。原來印度神童阿南德(Abhigya Anand)一早就有預言料中，上月底已拍片告知世人，3月16日及4月13日是關鍵日子，將有大事發生。對香港人來說，原來第一個關鍵日，是以港股大升作結。現在問題是，周三之後會發生甚麼？

不如帶大家重溫一下，阿南德在2月底的預言到底說了甚麼？至於如何理解，就看大家各自造化！他說，全世界的經濟市場正受「卡拉薩爾帕瑜伽(Kalasarpa Yoga)」的負面能量攻擊，除經濟外，疫情亦會持續嚴峻。而上述預言已於本月發生，環球股市反覆向下，尤其是港股更是眾多市場中最弱，疫情亦是全球最誇張，香港大學有研究推算香港已有半數人染疫。

他重申，「卡拉薩爾帕瑜伽」由2021年12月10日開始影響世界，如果市場有一次重大崩潰，時間就落在3到4月間。他指出「3月16日」將會是一個非常重要的日子，雖然股市可能在當日上升，但通脹跟其他問題會隨之而來。

關鍵是全球在3月16日之後會遭遇重大的危機，生活在極度動盪及危險之中，建議遠離金融市場，且3月16日後會出現強大的「卡拉薩爾帕瑜伽」現象，通脹飆升所衍生的問題可能會令「投機賺錢」的時代終結！

而阿南德對投資亦有自己一套。早在去年，他已預言，黃金、白銀將會大放異彩，是最好的投資。而金價、銀價在今年表現不俗。另外，他提到投資農地，可惜香港農地並非大眾可涉獵的投資項目，且要由可持續發展的角度去考慮，亦非香港人投資習慣，可行性不高。

此外，他亦看好區塊鏈發展，指出比特幣或其他虛擬貨幣都有市場周期，有升有跌，區塊鏈雖前景光明，但不是現在。