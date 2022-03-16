銀保監會研與香港金管部門合作撐金融市場

銀保監會召開專題會議，當中提到要加強與香港金融監管部門的溝通協作，支持香港金融市場健康發展。會議指出，要按照市場化、法治化、國際化的方針完善既定方案，堅持穩中求進，通過規範、透明、可預期的監管，穩妥推進並盡快完成大型平台公司整改工作，紅燈、綠燈都要設置好，促進平台經濟平穩健康發展，提高國際競爭力。又要要加強與香港金融監管部門的溝通協作，支持香港金融市場健康發展。

會議期間，銀保監會黨委書記、主席郭樹清強調，堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，持續完善「穩地價、穩房價、穩預期」房地產長效機制，積極推動房地產行業轉變發展方式，鼓勵機構穩妥有序開展並購貸款，重點支持優質房企兼併收購困難房企優質項目，促進房地產業良性循環和健康發展。

又傳達、學習貫徹國務院金融委會議精神，堅持以經濟建設為中心，堅持深化改革、擴大開放，堅持市場化、法治化原則，堅持「兩個毫不動搖」，切實保護產權，統籌疫情防控和經濟社會發展，持續提高監管前瞻性有效性，深入推進銀行業保險業改革開放，着力推動經濟社會高質量發展，守住不發生系統性金融風險的底線。