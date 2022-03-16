道期升234點 金價企1910美元樓上
2022年03月16日 16:11
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美匯指數報98.92；港匯見7.8223；離岸人民幣(CNH)報6.3596；美元兌日圓報118.37；歐元企1.0992，英鎊處1.3053。金價報1,915美元。布油報103.48美元，升3.46%，紐油報98.94美元，升2.59%。比特幣企3.9萬美元水平。道指期貨升234點，歐股早段全線向上。
●市後關注點
20:30 美國2月零售銷售
22:00 美國1月商業庫存
●恒生指數重上二萬大關，全日收報20,087點，升1,672點或9.08%。國企指數收報6,889點，升765點或12.5%；科技指收報4,243點，升770點或22.2%。主板成交3,097億港元。https://bit.ly/3KOILwA
-龍光集團：已成立專項小組化解債務問題，絕不「躺平」。
-特步國際去年盈利升77%，派息13.5仙。
-大酒店去年虧損大幅收窄至1.2億元，不派息。
-華潤電力去年少賺79%，末期息4.5仙。
-莎莎進駐foodpanda mall，落單後最快10分鐘收到貨品。
-原材料價格續漲，比亞迪多款車型加價。
-瑞信下調港燈目標價及評級。
●滬綜指收升106點，鋰電股亦明顯反彈，內地車用電池龍頭企業寧德時代大漲8.6%。https://bit.ly/3q8Jsss
●中國經濟：
-國務院：中美監管取得積極進展，續支持企業境外上市。
-內地2月一線城市新盤售價上升，北京及廣州按月漲0.6%。
●澳洲擬斥13億拓展稀土產業，減低對華依賴。
●人行下周二在港招標發行50億元人民幣央票。
●升勢未完？油價年中或見125美元，瑞銀列舉三大原因。
●造車夢碎？郭明錤：Apple Car團隊已解散一段時間。
●抵制俄國：
-歐盟禁止信用評級機構對俄羅斯與俄企評級。