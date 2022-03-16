道期升234點　金價企1910美元樓上

2022年03月16日 16:11
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    美匯指數報98.92；港匯見7.8223；離岸人民幣(CNH)報6.3596；美元兌日圓報118.37；歐元企1.0992，英鎊處1.3053。金價報1,915美元。布油報103.48美元，升3.46%，紐油報98.94美元，升2.59%。比特幣企3.9萬美元水平。道指期貨升234點，歐股早段全線向上。
    ●市後關注點
    20:30 美國2月零售銷售
    22:00 美國1月商業庫存
    ●恒生指數重上二萬大關，全日收報20,087點，升1,672點或9.08%。國企指數收報6,889點，升765點或12.5%；科技指收報4,243點，升770點或22.2%。主板成交3,097億港元。https://bit.ly/3KOILwA
    -龍光集團：已成立專項小組化解債務問題，絕不「躺平」。
    -特步國際去年盈利升77%，派息13.5仙。
    -大酒店去年虧損大幅收窄至1.2億元，不派息。
    -華潤電力去年少賺79%，末期息4.5仙。
    -莎莎進駐foodpanda mall，落單後最快10分鐘收到貨品。
    -原材料價格續漲，比亞迪多款車型加價。
    -瑞信下調港燈目標價及評級。
    ●滬綜指收升106點，鋰電股亦明顯反彈，內地車用電池龍頭企業寧德時代大漲8.6%。https://bit.ly/3q8Jsss
    ●中國經濟：
    -國務院：中美監管取得積極進展，續支持企業境外上市。
    -內地2月一線城市新盤售價上升，北京及廣州按月漲0.6%。
    ●澳洲擬斥13億拓展稀土產業，減低對華依賴。
    ●人行下周二在港招標發行50億元人民幣央票。
    ●升勢未完？油價年中或見125美元，瑞銀列舉三大原因。
    ●造車夢碎？郭明錤：Apple Car團隊已解散一段時間。
    ●抵制俄國：
    -歐盟禁止信用評級機構對俄羅斯與俄企評級。