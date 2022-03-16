【產經直播】港股大反撲　買貨咪猶豫？

港股周三(16日)迎來大奇迹日，午後報復式大反撲，一口氣收復萬九及二萬關，最多升1,705點，高見20,120點，最終升1,672點，收報20,087點。國務院金融穩定發展委員會召開專題會議，要求金融機構從大局出發，堅定支持實體經濟發展，並歡迎機構投資者增加持股比例，似為中港股市打下強心針，恒指短期已見底？

內房企業亦都被國務院點名提及，指要及時研究和提出有力有效的防範化解風險應對方案，提出向新發展模式轉型的配套措施，內房股午後拗腰大幅倒升﹐相關板塊前景漸趨明朗？

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