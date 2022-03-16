【產經直播】港股大反撲 買貨咪猶豫？
2022年03月16日 16:15
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港股周三(16日)迎來大奇迹日，午後報復式大反撲，一口氣收復萬九及二萬關，最多升1,705點，高見20,120點，最終升1,672點，收報20,087點。國務院金融穩定發展委員會召開專題會議，要求金融機構從大局出發，堅定支持實體經濟發展，並歡迎機構投資者增加持股比例，似為中港股市打下強心針，恒指短期已見底？
國務院在會議中亦提到，支持各類企業到境外上市，又指要促進平台經濟平穩健康發展，提高國際競爭力，刺激中概股及其他中資科網股領漲。阿里巴巴(09988)升27%，美團(03690)及騰訊(00700)則分別32%及23%，帶動恒生科指大升近2成。困擾科網股多時的監管陰霾，能否隨當局有關言論逐漸消退？
內房企業亦都被國務院點名提及，指要及時研究和提出有力有效的防範化解風險應對方案，提出向新發展模式轉型的配套措施，內房股午後拗腰大幅倒升﹐相關板塊前景漸趨明朗？
港股暴力反彈下，個別股份如金融股未見受惠，其中滙豐控股(00005)收報49.2元，無升跌。美聯儲局加息已近無懸念，相關利好消息早已消失，短期內難有炒作？
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