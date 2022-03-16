專家估普京身家驚人　或直逼全球首富

俄羅斯總統普京雖然遭歐美多國凍結海外資產，但普京的財產到底有多少，一直是個謎。外間只知道他是世界最有錢的領導人之一，有金融專家曾估計其身家高達2,000億美元，直逼全球首富馬斯克。

根據克里姆林宮的公開資料，普京年收入約14萬美元，名下有3輛汽車、1輛拖車以及2間分別為850呎和1,000呎公寓。但普京的實際財產不止那麼少，相傳他在黑海斥資10億美元打造「普京宮」，以及一艘名為Graceful的豪華遊艇都是普京所有。

外界對普京身家的估算差異很大，俄國異議人士貝科夫斯基(Stanislav Belkovsky)2012年以普京持有的油氣龍頭股推算，當時其資產淨值達700億美元。

瑞典經濟學家Anders Aslund則估算，普京資產約介乎1,000億至1,500億美元之間。

美國避險基金經理Bill Browder曾估計，普京的財富可能多達2,000億美元。如果屬實，他比亞馬遜創辦人貝佐斯(Jeff Bezos)、微軟創辦人蓋茨(Bill Gates)、特斯拉創辦人馬斯克(Elon Musk)更富有。