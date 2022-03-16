【業績拆解】去年底煤價飛漲　潤電放榜有咩啟示？

不過，市場相信已經完全消化潤電的負面消息，該企股價周三(16日)在業績出爐後飆升13.83%，收報14.48元。

●現時煤價依然高過2021年

潤電去年全年每股派息除以周三收市價僅2.03厘，股東回報之後如何當然很視乎煤價。鄭州商品交易所動力煤(發電用煤)指數今季已較去年下半年明顯回落，周三見每噸814.82元人民幣，比一年前高大約28%，本季迄今高低位介乎589.91至930.17元人民幣，去年首季則介乎589.91至748.44元。

●風電太陽能資本開支大增

不過，潤電正全速向新能源發電轉型，2022年資本開支擬加碼約40.66%至約376億元，其中約305億元用於風力和太陽能電站的建設，比起去年風力、太陽能和水力合起來的投資額還要多54.79%，同時把綜合能源項目建設的資本開支預算加碼至10億元。本年用於火電(煤炭及燃氣)建設的資本開支約40億元，比去年少近兩成，並會投放15億元用於已有燃煤機組的改造。

事實上，潤電去年有大量新能源項目投產，下半年可再生能源業務收入按年增長66.9%至100.95億元，來自有關業務的核心股東應佔純利達到39.15億元，按年增長1.11倍，全年計83.81億元，增長85.37%，奈何被火電金額更大的虧損一筆勾銷而已。

該企去年風力及太陽能營運裝機容量(公司權益，下同)分別增加37.9%及46.61%，至1.433萬兆瓦及824兆瓦，佔整體比重分別升至29.87%及1.71%，預計2025年底兩者連同水力等的可再生能源組合比重升至一半以上。

●兩者當中太陽能加得更快

正在建設的風力及太陽能裝機容量分別有1,402兆瓦及1,417兆瓦，雖然少過火電的3,405.2兆瓦，但今年風力及太陽能併入電網的裝機容量為6,300兆瓦，擬今年投的燃煤及燃氣裝機容量僅2,085.2兆瓦。

更有啟示性的是，潤電去年底已核准或備案的風力和太陽能項目分別有1,800兆瓦及3.5萬兆瓦，孰快孰慢一目了然。

●新特最快兩個月後遞表回A

大和分析師葉捷賢引述該企管理層指，新特應該會今年5至6月期間向中國證監會申請「回A」；該企還準備在新疆投資176億元人民幣投資一條年產20萬噸的多晶硅生產線，第一期兩個月內動工，明年中之前投產。