新秀麗去年轉賺1430萬美元　不派息

新秀麗（01910）公布，去年全年業績由虧轉盈，賺1,430萬美元，每股盈利0.01美元，全年銷售淨額更按年升逾三成至20.2億美元。由於新冠病毒疫症的規模與持續時間，以及其對公司2022年餘下時間的影響存在持續不確定因素，故此於2022年未曾、亦不會向公司股東作出現金分派。

集團指，銷售淨額於2021年下半年加速復甦，其中2021年第四季銷售淨額與2019年第四季相比的跌幅收窄至30.9%。去年整體毛利率為54.5%，按年上漲8.5個百分點，主因集團上調所銷售產品的價格，以緩和產品、貨運及關稅成本上升；促銷折扣降低；及存貨儲備撥備按年下降。

主席Timothy Charles於業績報告指，去年下半年新秀麗錄得銷售淨額12.21億美元，按半年大升52.74%。去年下半年毛利率亦由上半年的50.8%升到57%。但展望2022年仍喜憂參半，雖然今年1月份銷售復甦放緩，但集團表現於2月已有所改善。整體而言，新秀麗今年首兩個月銷售淨額與2019年同期相比的跌幅，相對2021年第四季與2019年同期相比的28%跌幅仍大致相若。

更重要是，新秀麗對烏克蘭發生的衝突深表痛惜，並已暫停於俄羅斯的所有商業活動，直至另行通知為止。目前暫時關閉了位於俄羅斯的37家自營零售店及境內的電子商貿網站，亦停止所有俄羅斯的產品進口和境內貨運活動，並暫停當地所有進一步投資，俄羅斯境內的業務發展和廣告活動亦已暫時終止。對於地緣政治的不確定因素顯著增加，目前尚不清楚其將對全球經濟產生何種影響。