金發局：內地擁眾多初創具發展潛力 可多角度判斷其上市可能

聯交所日前預告今年將檢視現行新股上市資格規定，例如容許未有盈利但需要資金進行研發的公司上市。香港金融發展局董事會成員、畢馬威中國副主席兼香港首席合夥人韋安祖坦言，生物科技產業發展容易量化，而「硬科技(hard-tech)」定義較闊。不過，生科行業需要更多專業知識判斷，市場要理解「硬科技」相對較易。

他認為，中國擁有最多獨角獸企業，當中不少初創公司處於發展初期，並具龐大發展潛力。至於是否合適上市，可以循公司融資次數、有否獨立和專業投資者參與、市場的認可程度等方面判斷。

金發局董事會成員兼南方東英資產管理總裁丁晨補充，內地新經濟企業具有龐大資本需求，加上過去本港成功更改上市章程，容許未有收入的生物科技公司上市，反映香港具條件進行相關改革。

韋安祖強調，香港應該在確保市場質素及高上市標準的前提下，持續評估金融市場的競爭力，並因應市場發展更新上市制度，鞏固國際金融中心及全球主要集資中心的地位。

金發局建議應加強為中小企提供有效的融資渠道。韋安祖指出，中小企是市場發展不可或缺的一部分，惟近年GEM板上市宗數銳減，市場失去活力，提倡全面檢討GEM發展及定位。

金發局行政總監區景麟透露，現時金發局正探討GEM改革研究外、如何調整資本市場架構，從而提升市場流動性及交易量，從而吸引更多公司來港上市，強調香港除了是連接中國及全球市場的「超級連繫人」外，亦是亞洲領先的國際金融中心。

丁氏亦指出，在大灣區內有大量中小企及初創企業，相信本港可以吸納。另外，內地金融委員會今召開專題會議，有助釐清市場不穩定因素。

香港金融發展局本月初就完善香港上市招股發表報告並提出多項建議，包括在生物科技公司上市規則成功推行基礎上，考慮將未有收入安排擴展至其他產業；檢討不同投票權架構安排下，發行人「創新性」的要求及認定標準，以及研究設立新框架滿足中小企資本需求，同時平衡投資者保障與市場發展，創造更大資本池。