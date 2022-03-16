全方位救市！中證監：全力維護資本市場平穩運行

內媒報道，中國證監會堅決貫徹國務院金融委專題會議精神，全力維護資本市場平穩運行。

報道指出，周三(3月16日)國務院金融委專題會議召開後，證監會黨委迅速召開擴大會議傳達學習會議精神，就抓好貫徹落實進行研究部署。繼續加強與美方監管機構的溝通，爭取盡快就中美審計監管合作達成協議。抓緊推動企業境外上市監管新規落地，支持各類符合條件的企業到境外上市，保持境外上市渠道暢通。繼續支持實體經濟合理融資，積極配合相關部門有力有效化解房地產企業風險，促進平台經濟規範健康發展、提高國際競爭力。下一步，證監會將按照國務院金融委部署要求，切實提高政治站位，緊扣推動高質量發展的主題，進一步深化、細化各項工作舉措，務求落地見效，全力維護資本市場平穩運行。

另外，證監會堅持深化改革、擴大開放，堅持市場化、法治化原則，主動加強與宏觀經濟管理部門、行業主管部門等方面的溝通協調，保持政策預期的穩定和一致性，助力穩定宏觀經濟大盤和金融運行。落實政府工作報告各項任務，紮實推進全面實行股票發行注冊制改革，完善民營企業債券融資支持機制，促進創業投資發展。