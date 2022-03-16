瑞銀降中國經濟增長預測　料疫情和戰爭帶來衝擊

外媒報道，由於最新疫情和俄烏戰爭的破壞性影響，瑞銀集團將中國2022年國內生產總值(GDP)增速預期從5.4%下調至5%。

瑞銀經濟學家汪濤等人在周三(16日)發布的報告中說：「我們認為，未來幾個月可能會有更多城市收緊防疫限制，持續的時間也會更長，這會抑制消費復甦，中國今年GDP增速的官方目標為5.5%左右。」

中國的新一波疫情幾乎波及內地所有省份，全國多個城市採取了封控管理措施，以試圖平息疫情。

瑞銀經濟學家們表示，俄烏戰爭導致能源價格上漲，全球成長步伐放緩，這也給中國帶來了壓力。

他們預計中國當局會加大支持力度，包括可能在未來一兩個月降息0.1厘，以及進一步下調銀行存款準備金率。報告認為，政府還會推出額外的財政寬鬆措施，放鬆房地產政策。

但經濟學家們補充表示，他們並不認為政府會出台「全面刺激或快速放鬆防疫清零政策」。

瑞銀現在預計，中國今年全年居民消費價格漲幅將達到2.7%，下半年料上漲3.5%。工業生產者出廠價格平均漲幅預計為5%，上半年將保持高位。由於大宗商品價格上漲和出口走弱，預計貿易順差與GDP的比例將比先前的預期低0.5個百分點。