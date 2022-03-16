【中美幣戰】沙特擬人幣計價賣油　若成事勢削美元地位

繼印度有意在貨幣上與俄羅斯盧布及中國人民幣「結盟」後，盛傳沙特阿拉伯亦擬容許以人民幣作為石油交易貨幣。當年美元以油金交易開啟霸權時代，如今人民幣獲相關重視，勢動搖美元地位。隨着俄烏緊張局勢持續，石油輸出國組織(OPEC)警告，全球通脹將進一步加劇，並損害石油需求和投資。縱然油價極速由高位累瀉兩成，但瑞銀仍預計油價年中或見每桶125美元。

美元長期以來一直是全球能源合約定價的默認貨幣，世界約80%石油銷售以美元完成，惟外媒引述消息指，沙特正考慮對內地的石油銷售交易中使用人民幣，捨棄自1974年以來便以美元完成石油交易的一貫做法。據悉，沙特與內地就人民幣定價的石油合同談判已進行6年，今年加快步伐只因沙特認為美國沒有給予其足夠的軍事支持。

若沙特與內地達成協議，以人民幣支付石油銷售，意味全球最大原油出口國和最大石油進口國的合作，勢將削弱美元在石油市場的主導地位。根據中國海關總署數據，沙特作為內地去年第一大原油供應國，內地購買逾25%來自該地的石油，若以人民幣計價，將顯著提升人民幣地位。事實上，俄羅斯、印度和沙特在內的一些國家都已尋求把非美元支付納入其金融體系，以削減對美國的依賴。

受相關消息刺激，加上昨日兩地股市大幅反彈，人民幣大升，反映內地市場情緒的在岸人民幣昨收漲335點子，報6.3465兌每美元，收復6.35關口。反映國際的離岸價報6.3652，即每百港元兌約81.6元人民幣。由官方開出的人民幣中間價下調40點子，至6.38兌每美元，創近3個月低，意味當局不願看到人民幣太強。

中美貨幣戰打響之際，內地連續兩個月減持美國國債。美國財政部數據顯示，內地1月持有美債規模約1.06萬億美元，按月減少86億美元，惟仍為美國第二大「債主」。至於日本已連續32個月成為美國最大「債主」，持有美債按月減少9億美元，至1.3萬億美元。

然而，美元資產在國際間仍具吸引力，數據顯示，美國1月整體資本淨流入2,942億美元，相對去年12月淨流出538億美元。期內外資淨買入744億美元的長期美國國債，額度按月增加68%。

人民幣也不弱，中國人民銀行表示，為豐富香港高信用等級人民幣金融產品，完善香港人民幣收益率曲線，將於下周二在港招標發行50億元(人民幣．下同)央票，期限為6個月。此為今年第3期央票，起息日3月24日，到期日為9月22日。此外，中國2月底央行外匯佔款21.3萬億元，按月增加61.88億元，意味外資穩步流入內地，有利人民幣穩定。

油價方面，近期主要受制中國疫情擴大恐降需求，布蘭特期油在上周短暫觸及近140美元的13年高位後連日暴瀉，並插穿100美元關，昨低見98.24美元，跌1.6%，技術上陷入熊市，惟瑞銀維持樂觀，並列出最少3個理由，因西方制裁損害俄國原油出口和生產，會讓全球供應更緊張；俄國供給缺口難以填補，估計OPEC等產油國能迅速增產的閒置產能低於每日180萬桶，不及全球需求的2%；料全球需求仍會突破歷史新高，今年下半年達每天1.01億桶。

OPEC認為，俄烏戰事令大宗商品價格上漲，或引致全球通脹惡化，若物價上升的影響持續，將導致消費和投資出現不同程度的下降。

據國際能源署(IEA)公布，下月俄羅斯石油產量可能下降約四分之一或每日300萬桶，至每日860萬桶。IEA指，全球市場未來兩個季度將面臨供應不足局面，而不是之前預期的供應過剩，這將導致已開發國家不得不進一步消耗已經處於2014年以來最低水平的石油庫存。