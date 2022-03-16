美股全線上揚　Spotify升逾3%

在美國聯儲局宣布加息的預期下，美股延續前日升勢，道指周三(16日)早段曾升354點，至33,898點；標指升46點，至4,309點；以科技股為主的納指升194點，至13,143點。

恒指夜期升374點，報20,497點，高水410點。

傳美國證券交易委員會(SEC)正對全球4大會計師行展開有關利益衝突的廣泛調查，針對有關諮詢和其他非審計服務的工作，會否影響他們對上市公司財務實行獨立審查。SEC最新焦點在金融市場的「把關者」(Gatekeeper)上，包括會計師、銀行家及律師，他們幫助企業集資及與股東接觸，同時需遵守聯邦投資者保護法。4大會計師行包括安永會計師事務所、畢馬威及普華永道等。

美股自今年開局以來頻頻下跌，但美國銀行指，散戶進場反變得更進取。當標指上周累跌近3成之際，其客戶均淨買入，在過去10周，有7周都是淨買入客戶。散戶由年初至今不斷買入股票，相比以往任何一次出現10%回調後，表現得更積極，他們大手買入消費股，並增持今年一直淨賣出的能源股。

該行指，基金經理在全球經濟增長的隱憂下，選擇增持現金，目前現金配置率高達5.9%，為前年疫情爆發初期最高，亦比2008年金融危機時的5.4%高。最新調查又顯示，超過6成受訪的全球基金經理料今年全球股市將經歷熊市。然而，基於市場在有利條件如低利率及企業業績強勁等因素下，該行仍看好美股前景。

此外，外媒報道，美國、歐盟、印度及南非已就新冠肺炎疫苗的知識產權(IP)事宜達成初步共識，但仍需得到世界貿易組織(WTO)164個成員同意，方能正式通過。初步協議包括授權在應對新冠肺炎，毋須經疫苗專利持有人同意，生產及供應新冠肺炎疫苗等，惟只適用於去年新冠肺炎疫苗出口佔全球出口少於1成的WTO成員國，且不包括用作相關藥物和檢測專利，消息指中國將可能被排除在協議外。

個股方面，美國藥廠輝瑞及BioNTech已向美國食品及藥物管理局(FDA)提交第二劑加強劑的新冠病毒疫苗許可，決定將有助他們推進秋季疫苗接種計劃。輝瑞股價升0.8%；BioNTech則升3.88%。

串流音樂服務平台Spotify與西班牙足球隊巴塞隆拿足球俱樂部簽署體育場和球衣贊助協議，未來四個賽季該球隊將使用印有Spotify品牌的球衣。Spotify股價升3.45%。

數據方面，美國2月零售銷售按月增0.3%，低過市場預期的上升0.4%；扣除汽車後零售銷售按月僅升0.2%，預期增0.9%。