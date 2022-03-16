內地撐樓市化解房企風險 刺激內房股價勁升！
2022年03月16日 21:31
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面對經濟放緩加上房地產債務危機仍未解除，中國推進房地產稅試點的步伐亦要暫停。官媒昨日引述財政部有關負責人表示，房地產稅改革試點依照全國人大常委會的授權進行，一些城市開展了調查摸底和初步研究，但綜合考慮各方面的情況，今年內不具備擴大房地產稅改革試點城市的條件。
不僅如此，國務院金融穩定發展委員會昨發聲維穩股市之餘，亦提及在房地產企業方面要及時研究和提出有力有效的防範化解風險應對方案，提出向新發展模式轉型的配套措施。中證監則表示，繼續支持實體經濟合理融資，積極配合相關部門有力有效化解房地產企業風險。
消息刺激多隻原本尋底的內房股午後拗腰升。碧桂園(02007)全日升15.16%，收報4.33元，成交量飆至4.51億股；同系碧桂園服務(06098)升16.66%至29.75元。龍湖集團(00960)升19.25%。至於遭惠譽下調信貸評級至「B-」的融創中國(01918)一度曾跌近兩成，收市倒升7.08%至3.93元。
國統局昨披露上月70大中城市樓價數據，外媒測算新建住宅樓價按年僅升2%，增幅為2015年12來最低。高盛稱，內地房地產行業雖仍受壓，或需更長時間復甦，但該行仍將中國海外發展(00688)列入確信買入地位，以取代華潤置地(01109)。前者目標價更由25元上調到30元，因其減值損失目前為國企同業中最高，考慮到中海的資產質量及流動性狀況，認為水平不合理。在弱市中幸存的民營房企估值將會改善，若實體市場恢復穩定及信用風險解決後，合景泰富(01813)及龍光集團(03380)等可獲重新調整的機會。
惟外媒指，融創中國原已安排回售兌付方案的40億元人民幣(下同)境內債恐陷困。因該債持有人之一的中資銀行決定行使贖回權，或讓公司面臨兌付困難。據報融創已向人民銀行匯報目前面臨的財務困境並尋求支持。
面臨流動性壓力的龍光集團已召開高層管理人員經營會議，集團主席紀海鵬指，已成立專項小組，強調絕對不可以「躺平」，公司會積極應對當前困難，有決心、有信心化解接下來的債務風險問題。
此外，寶龍地產(01238)披露，其全資附屬已把一筆公司債券尚未償還本金15億元連同利息資金，存至指定銀行帳戶，以悉數到期贖回該債券。