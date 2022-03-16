內地撐樓市化解房企風險　刺激內房股價勁升！

面對經濟放緩加上房地產債務危機仍未解除，中國推進房地產稅試點的步伐亦要暫停。官媒昨日引述財政部有關負責人表示，房地產稅改革試點依照全國人大常委會的授權進行，一些城市開展了調查摸底和初步研究，但綜合考慮各方面的情況，今年內不具備擴大房地產稅改革試點城市的條件。

不僅如此，國務院金融穩定發展委員會昨發聲維穩股市之餘，亦提及在房地產企業方面要及時研究和提出有力有效的防範化解風險應對方案，提出向新發展模式轉型的配套措施。中證監則表示，繼續支持實體經濟合理融資，積極配合相關部門有力有效化解房地產企業風險。

惟外媒指，融創中國原已安排回售兌付方案的40億元人民幣(下同)境內債恐陷困。因該債持有人之一的中資銀行決定行使贖回權，或讓公司面臨兌付困難。據報融創已向人民銀行匯報目前面臨的財務困境並尋求支持。

面臨流動性壓力的龍光集團已召開高層管理人員經營會議，集團主席紀海鵬指，已成立專項小組，強調絕對不可以「躺平」，公司會積極應對當前困難，有決心、有信心化解接下來的債務風險問題。